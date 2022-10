Abierto el plazo de presentación de candidatos y candidatas para encabezar la lista de Compromís por Sagunt, "quiero anunciar que no solo no optaré a ocupar los primeros lugares de salida, sino que dejo la politica en primera línea", así anunciaba la concejala Asun Moll su retirada del primer plano de la política, en un escueto comunicado.

"Por supuesto, continuaré con mi gestión de gobierno, con la misma dedicación y trabajo que lo he hecho hasta ahora. Pero por motivos personales de momento, no quiero repetir la próxima legislatura", explicaba en el escrito.

"Es una decisión meditada y adoptada desde hace meses, cuando todavía quedaba un año de legislatura y así lo comuniqué a mis compañeros más directos".

"Nos vemos en las calles siempre con una sonrisa", termina el escrito.