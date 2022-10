El portavoz municipal de Compromís, Quico Fernández y el concejal del grupo y teniente de alcalde de Almardà, Pepe Gil, han demandado celeridad a la Consellera de Agricultura, Mireia Mollà, en varias cuestiones que afectan a la ciudad. En una reciente reunión en València, donde también participaron el Director General de Calidad y Educación Ambiental, Joan Piquer Huerga y el Director General de Medio natural y Evaluación Ambiental, Julio Ramón Gómez Vivo, los dos ediles trasladaron su inquietud por la situación del sector agrario y enumeraron actuaciones pendientes a nivel ambiental.

Por lo que respecta a la agricultura, el portavoz de Compromís señala que “a pesar de que sabemos que la consellera es totalmente conocedora de la problemática del campo, nosotros queríamos insistir en la necesidad de ayudar a la actividad agraria que no es solo una actividad económica, sino que también supone una contribución, de manera importantísima, al Medio Ambiente. La gente está muy preocupada por el aumento del precio de la electricidad, que puede suponer la ruina para muchos labradores y que requiere, por parte de la Administración, de una intervención directa. No se puede continuar aumentando el precio de la energía para la extracción del agua de los pozos porque esta situación ya no es sostenible económicamente en un sector muy castigado por la competencia desleal de terceros países que importan sus cítricos y otros productos, y también por la bajada de precios. Creo que la consellera es muy consciente y tiene ya diseñados muy planes de ayuda que van a intentar contribuir a la mejora del sector.”

Respecto a otras cuestiones directamente relacionadas con el Medio Ambiente, trasladaron cuestiones pendientes "y que ella conocía ya perfectamente", añade Fernández. “Le recordamos la necesidad de conseguir ese corredor tan demandado por nuestra ciudad y por algunas asociaciones, entre la Sierra Calderona y la Sierra de Espadà, conocido como Corredor Palancia-Belcaire, en alusión a los dos ríos principales de las dos cadenas de montañas. Y al tiempo, insistimos en la necesidad de recuperar el delta íntegramente. Nos informó que ya se han sacado a licitación los proyectos para la eliminación de parte de las casetas que todavía están sin derribar y así podríamos actuar en el río y conseguir que éste sea uno de los pulmones verdes de nuestra ciudad. Y, por otro lado, pusimos de manifiesto la necesidad de actuar en la Marjal dels Moros. Se han hecho actuaciones importantes en los últimos tiempos, pero necesitamos una mayor implicación por la necesidad de proteger el área del Grau Vell que se vio amenazada recientemente por incendios", dice tras recordar también a la consellera la defensa de Romeu como Paraje Natural Municipal.

Playas de Sagunt

La reunión sirvió, igualmente, para hacer entrega del informe elaborado por el Politécnico sobre los daños que ya se aprecian en las playas del norte del término tras las obras del proyecto de Costas en Almenara. El objetivo era, tal como señala el teniente de alcalde de Almardà, “que la Conselleria pueda valorar el informe por si hace falta que actúen de alguna manera concreta. En este sentido, uno de los acuerdos de la última sesión de la Comisión Especial de Playas era que el Departamento de Medio Ambiente tramitara un expediente de contratación para hacer seguimiento en el tiempo sobre los efectos de los espigones de Almenara. Esperamos que este expediente se lleve adelante dada la importancia y urgencia del tema.”

“En definitiva, fue una reunión fructífera que abrió ya la posibilidad de encontrar soluciones en algunos de los problemas que todavía tenemos pendientes”, concluye el portavoz de Compromís.