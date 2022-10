Una mirada desde la pintura al patrimonio industrial del Port de Sagunt. Esto es lo que ofrece la muestra que se puede ver hasta el día 28 en la Casa de Cultura del Port de Sagunt y que exhibe las obras presentadas al “I Concurso de pintura del Patrimonio Industrial Puerto Sagunto”, organizado por Iniciativa Porteña.

“La valoración es más que positiva, un éxito” así definen desde la formación segregacionista la convocatoria. El presidente de IP, Eduardo Márquez, señala que “tantos meses de esfuerzo han merecido la pena. Estamos muy agradecidos por la colaboración tanto del Casino Recreativo y Cultural como de la Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto Sagunto (APIPS), así como la profesionalidad del jurado, la asistencia, el trabajo que hemos realizado y el nivel de los artistas que son los verdaderos protagonistas”.

Precisamente, el primer premio del concurso ha recaído en Adrián Marmolejo, residente en Granada y que presentó el cuadro titulado Amanecer industrial. Pese a no poder asistir a la entrega de premios, Marmolejo quiso “agradecer la oportunidad que me ha brindado Iniciativa Porteña para poner en valor el patrimonio de Puerto Sagunto. Con mi obra he querido representar y reivindicar su historia como gran promotor de trabajo y de vida para muchísimas familias”.

Márquez destaca que “ha sido una oportunidad maravillosa para poner en valor el Patrimonio Industrial, ha sido un homenaje a todas aquellas personas que con su esfuerzo hicieron de El Puerto un lugar mejor y que de sus lugares de trabajo hoy tenemos unos símbolos identitarios que reflejan una cultura social única”.

Finaliza Márquez: “Desde Iniciativa Porteña siempre hemos apostado por el Patrimonio Industrial, como manifestación cultural e identitaria y queremos reivindicar la recuperación de estos espacios para el uso y disfrute de todos los ciudadanos y contribuir a su puesta en valor”. Respecto a próximas ediciones, Márquez indica que “tras dejar atrás la pandemia, desde IP vamos a realizar un esfuerzo por volver a conectar con la ciudadanía, a la que vemos como indispensable en todas nuestras acciones, y prepararemos nuevas ediciones de concursos de pinturas a la vez que estamos trabajando en nuevas propuestas”.