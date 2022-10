Nous carrers al Port de Sagunt

Amb l’arribada de setembre, continuaren les festes a Alfara de la Baronia. Van estar dedicades a la Mare de Déu dels Afligits. El 7 de setembre es va baixar la imatge de l’ermita fins a l’església. El 8 de setembre fou el dia més destacat. Es va interpretar la missa de Giner per part dels cantants Travers i Salom. Va celebrar el pare Orero. Predicà l’ecònom Silvestre Sales Yuste. Entre les activitats programades, destacaren: cucanyes, castells de focs, balls populars, menjar per als pobres i concerts musicals. El 9 de setembre es va dedicar als difunts.

En el ple de l’Ajuntament de Sagunt del 10 de setembre es va proposar la retolació de nous carrers oberts en el Port. Es presentaren els noms de: Pi i Margall, Concepción Arenal, Menéndez Pelayo i Roberto Castrovido. Un altre tema interessant va estar tractat en el Ple del 17 de setembre. El consistori va protestar pel fet que la Compañía de Ferrocarriles del Norte de España volguera suprimir el pas a nivell que passava pel camí Anouer. També, en la sessió del 24 de setembre, es va protestar perquè el servici de transport de viatges de Sagunt al Port se situava enfront de l’edifici «Hotel Tomás» i no permetia el trànsit.

Una altra reivindicació comarcal va estar escrita pel corresponsal del diari El Pueblo el 28 de setembre. Manifestava la necessitat d’inaugurar el cementeri nou de Torres Torres i clausurar-ne el vell, abans que arribaren les pluges. El fet que es trobava al peu d’una muntanya suposava que caiguera l’aigua amb força. Esmentava que en una ocasió va deixar al descobert els cadàvers situats a terra i es va produir un «deplorable y vergonzoso espectáculo». Recordava els efectes de la còlera en l’any 1885. En eixe temps, va ser necessari crear un hospital servit per monges. L’articulista manifestava la seua preocupació perquè la febra tifoidal continuava encara en el poble. Es lamentava que per culpa de 2 o 3 individus no es traslladava el cementeri. Li agradaria que en el nou espai hi haguera espai per als que «fallecen fuera del gremio de la religión católica». Un mes abans, el 13 d’agost, el Ple municipal de Torres Torres comunicà que havia tingut lloc una subscripció entre la colònia valenciana per a obtindre els diners necessaris per a comprar un terreny dedicat al cementeri. Es va comprar a Francisco Ros Salt una fanecada i mitja situada en la partida de Balbona. En eixa mateixa reunió, es va acordar que el carrer Major es diguera de Matias Lorente.

El mes va acabar amb les festes celebrades a Gilet dedicades a Sant Miquel i la Mare de Déu de l’Estrela. El 30 de setembre hi va haver volteig i diana. Els dolçainers de Massamagrell oferiren un passacarrer. La missa fou celebrada pel fill del poble i rector d’Albalat dels Tarongers Francisco Gil Campos. Es va disparar un engraellat de 1.200 metres. A les tres i mitja de la vesprada, va jugar-se un partit de «foot-ball» entre Iberia de València i Gilet F.C. A la nit, es va fer la processó. L’1 d’octubre hi hagué també diana i volteig. A les deu del matí, es va repartir la cera als confrares. La missa va celebrar-la a les 10.00 hores el canonge de la Metropolitana de València el Sr. Herrera. A la una de la vesprada, es va donar menjar per als pobres. Fou servit per senyoretes. A les 17.00 hores, la banda municipal va oferir un concert. La processó isqué a les 20.00 hores i a mitjanit va disparar un castell el pirotècnic de Montcada Montoliu. El 2 d’octubre acabaren les festivitats. Predicà el fill del poble i beneficiat de l’església de Sant Tomàs de València Roberto Mascarós. La banda va oferir un altre concert i a la nit es va fer la processó.

En el mes d’octubre l’ajuntament de Sagunt va decidir la participació en una reunió d’alcaldes per a estudiar la situació de les garrofes. Però eixa i unes altres notícies formaran part del següent «De cent en cent».