El Atlético Saguntino volvió a ganar en el Nou Morvedre, esta vez al AE Prat (1-0). Los de Gerard Albadalejo rompen así una racha de tres partidos sin victorias y mantienen su imbatibilidad en casa, donde volverán el próximo sábado para recibir al RCD Espanyol B. Ponen así los rojillos distancia con la parte roja de la tabla, en la que estuvieron a punto de caer.

El choque comenzó muy igualado, pero los primeros en crear peligro fueron los visitantes, aunque en fuera de juego y con parada de Lavín. Esteve y Escudero pudieron estrenar el marcador, pero no fue hasta el minuto 38 que llegó el gol de Juanma Acevedo. Tras el tanto y el paso por los vestuarios, los locales no se achicaron y tuvieron dos claras ocasiones para ampliar su ventaja, primero por medio de Kike Torrent y después de José Álvarez.

El técnico saguntinista, Gerard Albadalejo apunta que "el balance del partido es bueno. Fue un choque complicado, porque venia un equipo con muy buena dinámica de dos victorias y dejando la portería a cero. Pero el equipo respondió y estuvo muy bien, no cedimos nada atrás y generamos el suficiente peligro como para ganar. Encima, el gol a balón parado que llevábamos buscando hace semanas por fin llegó y lo hemos conseguido".

"Sin duda lo mejor fue la solidez del equipo, que después de tres semanas sin ganar estuvieron tranquilos y eso siempre es complicado, pero lo conseguimos. Jugamos el partido que queríamos y lo llevamos a nuestro terreno para ganarlo", añade Albadalejo. Los romanos llegan a la jornada ocho invictos en casa y el técnico valora que no se haya perdido en el campo saguntino y haber mantenido la portería a cero: "Seguimos invictos en casa y esto al final es una buena noticia, porque los equipos tienen que ser muy fiables y sólidos en casa y lo estamos consiguiendo. No es solo que no hemos perdido, sino que de los cuatro partidos jugados en Nou Morvedre hemos dejado la portería a cero y esto es vital en esta categoría. porque en casa es donde tienes que sacar los puntos para afrontar con confianza los partidos de fuera".

En cuanto a el inicio de temporada, Gerard también hace un balance positivo y se muestra satisfecho con el trabajo: "Estoy contento porque sé que era un comienzo complicado. Nosotros venimos de Tercera y cuesta adaptarse, pero considero que lo estamos haciendo bien. Tenemos nueve puntos y estamos en ese grupo seis equipos con los mismos puntos. Lo que demuestra la igualdad de la categoría. Estamos siendo sólidos competitivos, salvo el inicio de Terrassa, en el que nos mataron en los primeros minutos. En el resto hemos sido muy competitivos y se está demostrando".