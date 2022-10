Un licenciado en Historia, Juanfran Gómez, ha sacado a la luz un aspecto poco conocido en Sagunt: El legado pictórico que dejó Joaquín Sorolla ligado a la ciudad; un trabajo que, si bien era claro para los especialistas, había dejado un detalle pasado por alto, como es la presencia de un cuadro pintado en Sagunt, pero no identificado como tal.

Fue el pasado mes de enero cuando, de forma casual, Gómez empezó a indagar en este asunto al ver en una red social una obra atribuida al genio de la luz, titulada «Plaza de un pueblo. Plaza de Valencia», que se guarda en el Museo Sorolla de Madrid. Enseguida reconoció que el edificio principal es la fachada de la Casa dels Berenguer o Casa del Notari, que hoy es el Centro de Recepción de Visitantes de Sagunt. «Que no coincidiera el título exactamente con lo que se pintaba fue lo que me impulsó a investigar. Inicié la búsqueda y aparecieron más elementos. Sin embargo, me resultaba extraño no haber oído o visto nada al respecto con anterioridad. Consulté con expertos pero nadie era conocedor de dicho lienzo. Entonces, acudí al Museo Sorolla en Madrid y pude comprobar que el cuadro forma parte de sus fondos», explica a Levante-EMV.

Tras verificar que la obra está fechada en 1878-80 y Sorolla la habría pintado con 16-17 años mientras estudiaba en la Academia de Bellas Artes de València, localizó más obras pintadas por Sorolla en Sagunt, ya debidamente identificadas, pero cuya existencia era casi desconocida en la ciudad. Una de ellas es «Paisaje con figura en Sagunto», la representación de un muchacho bajo una de las estaciones del calvario. «He identificado el lugar exacto donde se pintó, aunque el lugar haya cambiado desde 1889. Esta obra, propiedad de una heredera de Sorolla, está depositada en una casa de subastas de Londres y se ha valorado entre 120.000 y 180.000 libras esterlinas», comenta.

Todo esto le hizo continuar con su investigación, localizar otras obras ligadas a la ciudad y extraer «datos muy interesantes» que piensa desvelar en la charla que ofrecerá este miércoles bajo el nombre «Sorolla Pinta Sagunto». «El dar a conocer que dentro de la obra de este pintor universal hay un espacio para Sagunto, es algo que por sí mismo ya es importante para nuestro patrimonio», dice, asegurando haber contado con las aportaciones de historiadores, además de contactar con el Museo Sorolla para aumentar la descripción de esas obras para que aparezca la localización y contar con el testimonio de la propia biznieta del pintor, Blanca Pons Sorolla.

Gómez añadía que la investigación «está abierta y buscamos el diálogo con los asistentes para saber si podemos recopilar más vínculos entre Sorolla y nuestra ciudad». Organizada por la Asociación Cultural Esfera Morvedre, la charla tendrá lugar a las 19 horas en el Centro Cultural Mario Monreal y contará también con la participación de la pintora Elena Uriel. «Será un recorrido por las obras de Joaquín Sorolla Bastida en las que retrata Sagunto. Será un viaje, también en el tiempo, por las calles y los espacios representados, intentando reconocerlos y situarlos en la transformada actualidad», apunta Gómez.

La Asociación Cultural Esfera Morvedre, promotora del acto es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene como finalidad estimular y promover la investigación, la enseñanza y las publicaciones relacionadas con el campo científico de la historia de Sagunt y su espacio de influencia a lo largo del tiempo, contribuyendo a la preservación, puesta en valor y difusión de todo tipo de patrimonio cultural material e inmaterial vinculado a esta, buscando la implicación de la ciudadanía y los agentes sociales.