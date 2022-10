El Ayuntamiento de Sagunt, a través de su departamento de Comercio y Mercados, se suma por segundo año consecutivo a la campaña de impulso del comercio de proximidad con motivo del Día autonómico del Comercio Local, institucionalizado por la Generalitat Valenciana desde el año pasado, y que se conmemora cada 25 de octubre.

La concejala delegada de Comercio y Mercados, Ana María Quesada, junto al presidente de la Asociación de Comerciantes y Profesionales Puerto de Sagunto, Marcelo Cuadros, y del secretario de la misma, Pedro Argentí, han presentado este lunes la iniciativa puesta en marcha por el Consistorio para esta edición y cuyos preparativos ya han empezado.

«Esperamos y confiamos en que otra vez la ciudadanía responda y que este mensaje que lanzamos para fomentar la compra en nuestro comercio de proximidad y en nuestros mercados vuelva a ser bien recibido y veamos de nuevo ese movimiento en nuestras calles, zonas comerciales y mercados», ha manifestado Quesada.

Según ha explicado la edil, se utilizará la creatividad diseñada desde la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, que este año lleva por eslogan Compra amb valors, adaptándola y personalizándola en el municipio.

En este sentido, ya se ha repartido la cartelería a los comercios de la ciudad para que la puedan colocar en sus escaparates y ha anunciado que este año se repetirá la colocación de una lona gigante dedicada al comercio de proximidad y a los mercados en las fachadas del Palacio Consistorial de Sagunto y de la Tenencia de Alcaldía de Puerto de Sagunto con la imagen de la campaña, hecho que se producirá en los próximos días. Asimismo, la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, Rosana Seguí, visitará el municipio con motivo de esta efemérides.

El coste de la campaña ha sido de 3.000 euros que se han destinado a la impresión y el reparto de materiales, la colocación de las lonas y a publicidad en prensa y radio para promocionar esta jornada.

La concejala ha hecho hincapié en «la importancia de cada comercio de la ciudad». En este aspecto ha sostenido que «estén asociados o no lo estén, para el Ayuntamiento son igual de importantes». Quesada ha puntualizado que esta campaña no es algo que hace solamente el Ayuntamiento a través del departamento de Comercio y Mercados, sino que se hace en colaboración con las asociaciones que representan, no sólo a sí mismas, sino también a todo el comercio del municipio.

La iniciativa de un día autonómico dedicado al comercio local partió el año pasado de la Generalitat Valenciana con el ánimo de poner en valor la labor que desempeñan los establecimientos de proximidad en los barrios y ciudades de toda la Comunidad Valenciana. El Ayuntamiento de Sagunt se adhirió desde esa misma primera edición a esta jornada simbólica de apoyo.

Así, la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo propuso la idea de fijar un día en el calendario a escala autonómica con el fin de ofrecer a este sector el reconocimiento que merece por su importancia dentro de la sociedad valenciana así como por el papel que desempeña en el marco económico de los barrios, pueblos y ciudades de toda la Comunidad.

En este sentido, se destaca su modelo de negocio, basado en la proximidad y en la atención y el trato personalizados a la clientela así como su sostenibilidad, que entronca con las nuevas necesidades de consumo, en la línea de modos de vida más sostenibles para el planeta.