Vecinos estafados del Port piden ayuda para mediar con la Sareb

Más de una decena de vecinos del residencial Zarabanda del Port de Sagunt siguen angustiados al ver que pasan los meses y no acaban de encontrar una solución que les garantice poder seguir en sus viviendas, después de haber sido víctimas de una estafa a través de unos contratos de alquiler fraudulentos, como ya informó Levante-EMV. Aunque de las 61 familias afectadas inicialmente, unas 20 ya no viven allí, entre las restantes hay malestar por cómo se están produciendo los trámites con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para poder legalizar la nueva situación. Además, preocupa especialmente la situación de unas diez que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pues éstas siguen sin recibir una propuesta formal para mantener sus alquileres a precios por debajo de mercado y, encima, ya han visto cómo a dos de ellas sí les llegaban estas ofertas, pero con cifras muy lejos de lo esperado: Facturas de 712 € al mes, unos 200 euros más de lo que venían abonando, pero que estos dos inquilinos han acabado aceptando porque, de lo contrario, les daban un mes para irse.

Así lo explicaban a este diario dos de los residentes en este edificio situado junto al barrio de Baladre. «Ha habido un inquilino en situación vulnerable que hasta recibió una notificación de desahucio de la Sareb, pese a haber aceptado antes el nuevo alquiler; luego, ya le explicaron que era un error. Pero la verdad es que no se están haciendo las cosas bien. Los burofax con las propuestas los mandan de manera escalonada, para que cada familia haga la gestión de manera individual y no podamos unirnos para hacer fuerza...Hay quien firma el contrato en octubre, pero le exigen también el mes entero de septiembre», resumía uno de ellos. «Han llegado a exigir los pagos por adelantado antes de enviarte la copia del contrato...No se entiende cómo salimos de una estafa y ahora pasa esto», decía otra vecina que admitía que tanto ella como otras 6 familias que buscaron un abogado particular sí han logrado legalizar su situación. «No nos fiamos y recurrimos a una abogada», decía confesando haber asumido un aumento del alquiler de 62 euros al mes, al pasar de pagar 650 euros a 712.

Aunque tanto la Generalitat como el ayuntamiento se comprometieron públicamente a apoyar a los afectados y la Sareb prometió «negociar caso a caso», hay afectados que incluso prevén ir al próximo pleno a demandar que el consistorio «haga un seguimiento de las gestiones que quedan pendientes».

«Todos los grupos del pleno aprobaron una declaración institucional de apoyo y, aunque es verdad que Servicios Sociales hace los informes de vulnerabilidad, no hemos visto un seguimiento de todo el proceso y queremos que se haga», aseguraba Yvan.

El concejal no adscrito, Carlos López, denunció ayer «la situación de desamparo» en la que se encuentran vecinos de este residencial. “Se ven envueltos a día de hoy en un laberinto imposible de salir. Correos cruzados con informaciones contradictorias a cerca de con quien han de negociar sus alquileres, burofax que no les llegan los cuales deberían de informarles a cerca de la negociación sobre sus viviendas por no coincidir las direcciones catastrales con las direcciones reales, una mediadora que no media, un departamento de Bienestar Social que no se involucra lo que debería con las familias vulnerables afectadas…”, apuntaba considerando que ha habido un «pasotismo» de las instituciones y que «el alcalde que al parecer desconoce la realidad de lo que está ocurriendo», al tiempo en que anunciaba que en la comisión informativa de este jueves volverá a preguntar al respecto.

El alcalde, Darío Moreno, admitía que «quedan algunos casos por resolver, algunos por problemas relacionados con las notificaciones», pero asegura sin embargo que el ayuntamiento «se ha implicado desde el principio en buscar soluciones conjuntas con Sareb, los vecinos y vecinas». «Desde Servicios Sociales, Vivienda y Alcaldía estamos trabajando en el tema y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a a seguir exigiendo a la Sareb, pero pedimos colaboración al vecindario para lograr solución a los últimos casos. De la misma forma, pedimos responsabilidad a todos los concejales y concejalas y evitar utilizaciones partidistas de algo que es un derecho básico como la vivienda. Estamos todos unidos en defender esa situación de las familias estafadas y lo que queremos es encontrar una solución satisfactoria para todos y todas», decía mientras desde el consistorio se apuntaba que 12 familias ya la han encontrado.