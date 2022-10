El potencial urbanístico de Sagunt se está dando a conocer desde este miércoles en ‘The District’, el mayor congreso europeo del sector inmobiliario que se celebra en Fira Barcelona hasta este viernes, 21 de octubre. El Ayuntamiento de Sagunt ha logrado ser la única ciudad de la Comunitat Valenciana invitada a este evento donde se espera que acudan más de 1.200 inversores de todo el mundo, incluidos directivos y expertos de primer nivel; un certamen donde solo participarán otros cuatro destinos españoles, pero todos ellos potentes capitales de provincia: Madrid, Barcelona, Bilbao y Málaga.

Junto a la Generalitat Valenciana, Sagunt ha logrado su espacio en el certamen para dar a conocer distintos puntos del término municipal que ofrecen mejores posibilidades de desarrollo, tanto en el ámbito de la vivienda como en el empresarial y comercial; todo ello, junto a grandes firmas como Servihabitat, AEDAS Homes, Anticipa, CBRE, JLL, NEINOR Homes o Habiteo España pues, en total, hay 250 firmas expositoras que dan a conocer sus planes inmobiliarios.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, asegura que esta participación entronca con el objetivo marcado al inicio de este mandato de aprovechar todas las oportunidades: «Dijimos desde el principio de la legislatura que íbamos a trabajar para aprovechar todas las oportunidades para nuestra ciudad. Hemos atraído inversiones multimillonarias y ello nos ha ubicado en el mapa. Gracias a todo este trabajo, la feria internacional ‘The District’ nos ha invitado a participar en este gran evento en el que tendrán presencia fondos de inversión internacionales al más alto nivel, además de empresas inmobiliarias y de la construcción».

‘The District’ alberga también el concepto de encuentros «one to one», que permitirán enlazar a diferentes actores de la cadena de valor inmobiliaria en un mismo espacio para poder compartir sus planes e ideas de negocio. En ese sentido, el alcalde tiene varios encuentros programados, además de participar en diversos actos del programa, como la mesa redonda titulada «Nuevos proyectos para impulsar las inversiones inmobiliarias en Sagunto» y la presentación «Ayuntamiento de Sagunto - Sagunto, the perfect place for real estate investment». Asimismo, también le realizarán una entrevista privada para hablar sobre el proyecto concreto de Sagunt.

Este encuentro global reúne a grandes líderes y representantes de los sectores inmobiliario, urbanístico e industrial. La feria está estructurada para que los expositores se puedan reunir con los agentes interesados y ofrecer su producto a grandes corporaciones europeas, entidades públicas relevantes, banca tradicional, financiación alternativa, banca de inversión, asesores inmobiliarios, tasadores, big four, operadores de diferentes clases de activos, agentes ejecutores como arquitectos, ingenierías, constructoras, intermediarios o comercializadores…

Dada la presencia de numerosos agentes internacionales, el inglés es el idioma principal en la feria, según explicaba el alcalde, quien veía «imprescindible» que en este foro «nuestra ciudad juegue un papel clave. Estaremos allí en Barcelona representando a Sagunto, explicando todo su potencial y favoreciendo al máximo que sigamos atrayendo inversión», decía.

Casi 7.000 asistentes

Además de España, que es el país anfitrión, participan países como Portugal, Francia, Italia, Bélgica y Alemania, entre otros. En total, se prevé reunir a cerca de 7.000 profesionales. Entre ellos, están más de 380 expertos internacionales y líderes del Real Estate, si bien hubo quien este miércoles fue recibido con pitadas de un grupo de manifestantes que retrasaron la inauguración.

El foro está articulado a través de agendas específicas para cada segmento del sector inmobiliario como residencial, oficinas, industrial y logístico, retail & hospitality y activos inmobiliarios alternativos, como build to rent, coliving, senior living y data centers, entre otros, así como agendas profesionales para cada área de gestión: corporaciones, agentes y principales.