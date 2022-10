El portavoz municipal de Iniciativa Porteña, Manuel González, ha querido lanzar un mensaje de "máxima tranquilidad", después del "serio aviso" transmitido desde Volkswagen con su intención de reconsiderar sus planes sobre la instalación de la gigafactoría de baterías eléctricas en Parc Sagunt. "La noticia nos impactó a todos muchísimo -admite el segregacionista-, pero, frente a la mayor inversión industrial de la historia en España, desde Madrid harán los deberes y resolverán esta situación tan complicada".

El edil de IP añade que las reclamaciones de la empresa alemana se centran en "una mayor agilidad en la asignación de los fondos europeos. Es cierto que, por desgracia, la tramitación no es tan rápida como nos gustaría y las cosas se retrasan poco a poco, cuando se anunció que en septiembre ya estaría clara la subvención". En esta línea, González confía en que "esto no sea más que un toque de atención", que no evitará que "el proyecto salga adelante" porque significará "un empujón para el futuro del sector del automóvil no solo en la Comunidad Valenciana, sino en toda España".

El segregacionista marca un plazo de un mes para que "las aguas vuelvan a su cauce" con la aprobación del reparto de los fondos de estos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte).