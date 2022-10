El anuncio de que Volkswagen quiere más dinero público para mantener su proyecto de gigafactoría de baterías en Sagunt ha sido recibido con preocupación en la ciudad, por lo que la mayoría de los portavoces de los grupos políticos municipales instaba al Gobierno de España a "encontrar una solución" que garantice esta inversión de 3.000 millones de euros que prevé crear 3.000 empleos directos y 12.000 indirectos.

El alcalde, Darío Moreno, fue el más prudente pues solo se remitió a las declaraciones hechas por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a Antena 3 respecto que «sigue siendo total» el compromiso del Gobierno con el proyecto para construir una fábrica de baterías en Sagunt y «cualquier cuestión que haya podido surgir, se resolverá adecuadamente».

La presidenta de la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre, Cristina Plumed, también acogió con cautela este pulso lanzado por Volkswagen. “Hay que apelar a la prudencia en estos momentos", apuntaba a preguntas de este diario. "Ni siquiera se ha publicado la resolución del PERTE, por lo que no se conoce la cantidad que se les adjudicará. Hay que ser cautos y esperar”, afirmaba en la misma línea que el secretario general de CC OO, Sergio Villalba, quien optaba por guardar silencio de momento "para no entorpecer ningún proceso de negociación", decía este último. Esta postura sindical contrastaba con la de la secretaria general de UGT en L' Horta Nord, Camp de Túria y Camp de Morvedre, Pilar Tarragón, quien opina que "Volkswagen tiene razón" pues " la aprobación provisional del PERTE únicamente le concede 167 millones de €, eso equivale a un 10% de su propuesta de inversión". Según Tarragón: "La empresa pide 700 millones y creemos que es justa su petición, 700 por invertir 10.000. Sabemos que se está negociando esta cantidad, que el gobierno de España y el de la comunidad autónoma están haciendo los deberes, pero todos somos conscientes que es necesaria y urgente la aprobación definitiva del PERTE para acelerar las inversiones y la tan necesaria transformación del sector. Estamos seguros de que estas diferencias se solucionarán, y esta empresa vendrá a Sagunto como todos esperamos", afirma.

A nivel municipal, el edil de Urbanismo, Quico Fernández, fue el primero en pronunciarse y pidió "un esfuerzo al Gobierno de España" para "resolver cuanto antes las ayudas" de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) e impedir que "por una cuestión de dinero" se "deje pasar la inversión" de 3.000 millones de euros anunciada hace unos meses por el grupo Volkswagen en la población.

"La Generalitat y el ayuntamiento "han hecho los deberes". Se ha llegado a un acuerdo sobre las plantas fotovoltaicas que lleva asociadas, se ha sacado a concurso la adjudicación de las obras de urbanización. Y por tanto, todo esto no es porque aquí las cosas no se hayan hecho bien", asegura el concejal.

Fernández no ha entrado en valorar hasta qué importe debería llegar la ayuda del Gobierno central pues, como ya ha informado este diario, éste se mueve entre una horquilla de entre 300 y 380 millones mientras la multinacional aspira a captar 700 millones, según adelantó 'La Tribuna de la Automoción' y confirmaron a Levante-EMV fuentes de toda solvencia. "Yo en eso no entro, pero creo que la cantidad se debe ajustar al volumen de la inversión y que también se deben tener en cuenta otras dos cosas: Que en estos momentos de incertidumbre y de crisis, otros gobiernos europeos están dando importantes ayudas a las empresas y, por otro lado, que el Gobierno central debe estar a la altura de las circunstancias y hacer un esfuerzo para equilibrar la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana", decía el también exalcalde de Sagunt, recordando luego que los presupuestos Generales del Estado "no han estado a la altura" y reclamando que "el Gobierno no falle a los valencianos".

El concejal de Actividades y portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida en el ayuntamiento, Guillermo Sampedro, considera "insoportable" la incertidumbre que ha supuesto el anuncio de Volkswagen sobre un replanteamiento de su proyecto de instalar una gigafactoría de baterías eléctricas en Parc Sagunt II y lamenta especialmente "que se juegue así con el futuro de la ciudad".

Así, recuerda la "deuda histórica" del Estado con la capital del Camp de Morvedre "después del cierre de la fábrica en los años 80", además de reclamar que "se resuelva cuanto antes la duda de las subvenciones europeas", al tiempo que exige "esfuerzos y altura de miras tanto a la administración central como, sobre todo, a la empresa".

El portavoz municipal de Iniciativa Porteña, Manuel González, ha querido lanzar un mensaje de "máxima tranquilidad", después del "serio aviso" transmitido desde Volkswagen, pues confiaba en un acuerdo. "La noticia nos ha impactado a todos muchísimo -admite-, pero, frente a la mayor inversión industrial de la historia en España, desde Madrid harán los deberes y resolverán esta situación tan complicada".

El edil de IP lamentaba el retraso en conceder los PERTE, "pues dijeron que en septiembre ya estaría clara la subvención", pero confía en que "esto no sea más que un toque de atención", que no evitará que "el proyecto salga adelante" y marcaba un plazo de un mes para que "las aguas vuelvan a su cauce" con la aprobación del reparto de los fondos.

La noticia de que Volkswagen baraja dar marcha atrás en la gigafactoría también "preocupa e inquieta" al grupo popular del PP en Sagunt, que pide tanto al gobierno de Sánchez como a la Generalitat de Ximo Puig y al local "que trabajen, hablen, se coordinen para disipar las dudas que le han surgido al grupo alemán sobre el volumen de inversión que pueden recibir del Perte del vehículo eléctrico", afirma el portavoz y exalcalde, Sergio Muniesa. "Esta cuestión debe clarificarse cuanto antes", añade.

Finalmente, en el grupo municipal de Ciudadanos en Sagunt, el replanteamiento de Volkswagen ha "enfadado", pero no ha sorprendido, ya que su portavoz, Salva Montesinos, ya advirtió hace unos meses de que "me llegaron informaciones oficiales del ámbito nacional sobre el empecinamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevarse la planta a Extremadura".

El concejal de la formación naranja cree que en el fondo de la cuestión está que "en el ámbito nacional, los gobiernos de izquierdas y de derechas nunca han respetado a Sagunto y nos han tenido abandonados, por la falta de peso específico", un problema que también arrastra "la Generalitat".