El Ayuntamiento de Sagunt queda entre los tres finalistas del premio Colonial Award For The Best Real Estate Investment Destination, concedido por The District, el mayor congreso europeo de la industria inmobiliaria que se está celebrando en Fira Barcelona y que termina hoy.

La Gala Dinner Awards se celebró anoche, en la que se realizó la entrega de estos reconocimientos globales, que premian a las empresas, instituciones y personas que han mostrado excelencia en una multitud de campos inmobiliarios a lo largo del año. A la gala asistió el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, que recogió una distinción donde competían también ciudades como Bilbao y Málaga, esta última, ganadora. El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha hecho hincapié en el gran potencial que tiene el municipio: «Además de atractivos de patrimonio histórico e industrial, patrimonio natural y una alta calidad de vida, hemos añadido y seguimos trabajando también para atraer grandes inversiones industriales que aseguran nuestro futuro, para ello es imprescindible que el sector inmobiliario acompañe en todo ese desarrollo». Asimismo, Sagunt también se postuló para los premios en otras dos categorías: Operation With The Greatest Social Impact (operación con el impacto social más grande) y Real Estate Operation With The Greatest ESG Impact (operación inmobiliaria con el impacto de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza más grande). «En este sentido, la feria The District nos ha reconocido como uno de los tres destinos de España para la inversión inmobiliaria. Eso hace que estemos en el mapa, vamos a seguir captando inversiones que nos permitan completar nuestra trama urbana y con ello ganar en calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas», ha añadido Moreno. Los World-Class District Awards 2022 se conceden como reconocimiento, por parte de The District, a las instituciones, empresas y personas que están contribuyendo a la industria inmobiliaria, un sector que sigue cambiando y remodelándose. Con estos premios se pretende reconocer a las organizaciones que están dando forma a la industria, además de promoverlas. The District es el nuevo evento profesional internacional donde se define la estrategia de futuro del sector inmobiliario en Europa y donde descubrir proyectos basados en los criterios ESG (Environmental, Social and Governance: Ambiental, Social y Gobernanza) y ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).