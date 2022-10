El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha participado en el congreso Valencia Digital Summit, que se ha celebrado durante tres días en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Este congreso supone una plataforma global que muestra soluciones disruptivas de los mejores talentos innovadores y crea oportunidades de negocio al fomentar las conexiones entre jugadores clave, impulsando así el ecosistema de tecnología e innovación.

Valencia Digital Summit está comisariado durante todo el año por Startup Valencia, y se ha convertido en el punto de encuentro anual de emprendedores, innovadores, startups, corporaciones, inversores y legisladores.

En concreto, Moreno ha participado en una mesa de debate titulada The Municipality, an Innovative and Collaborative Ecosystem (el municipio, un ecosistema innovador y colaborativo), que estaba patrocinada por la Diputación de Valencia. El moderador de la mesa ha sido el vicepresidente de la Diputación de Valencia, Carlos Fernández, y han intervenido también el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y el CEO de Milvo Mobility, Adrià Aguado.

El primer edil ha explicado que se trata de una cumbre que pretende reunir a todos aquellos agentes de la innovación, especialmente a los ligados al mundo digital. «En su primer día consiguió reunir a más de 11.000 personas, lo que demuestra la gran potencia que este sector tiene en nuestra comunidad». Además, ha señalado que la «Diputación de Valencia tuvo ocasión también, no solo de tener un stand, sino de poder participar en diferentes charlas, y le pidió colaboración al Ayuntamiento de Sagunto para que explicásemos nuestra perspectiva con respecto a la innovación».

Respecto a la intervención del alcalde de Sagunt en el congreso, este ha indicado que «hablamos mucho de la innovación y del programa de apoyo de emprendedurismo que tenemos desde la administración local, pero también de la imprescindible colaboración público-privada para poder sacar adelante proyectos innovadores. Queda mucho por hacer en flexibilización de la administración desde luego, pero estamos dando los pasos adecuados y generando entre todos y todas, el clima propicio para ser una potencia en innovación».