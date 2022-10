Sílvia Navarro, Àngel-Octavi Brunet y Susanna Lliberós han sido los ganadores de los Premis Literaris Ciutat de Sagunt, que este año alcanzan su XXV. Concretamente, el XIX Premi de Teatre Pepe Alba ha sido para Sílvia por Galilea Glam; el XXIV Premi de Narrativa Ciutat de Sagunt se lo ha llevado Àngel-Octavi con Blanc i negre amb argument de color; mientras que Susanna se ha proclamado vencedora del XXV Premi de Poesia Jaume Bru i Vidal por El crit.

Este viernes se han desvelado los nombres de los galardonados durante una gala cultural y festivo, conducida por la compañía Camí de Nora, en la que se han celebrado las bodas de plata del certamen. El acto ha contado con la intervención de jóvenes artistas y con la presencia del alcalde de Sagunt, Darío Moreno, la concejala de Promoció del Valencià, Maria Josep Soriano, entre otros ediles.

El socialista ha destacado que ésta es una cita "ineludible con la cultura y las artes. Potenciar nuestra cultura y el talento es una de las prioridades de nuestro gobierno y, con estos premios, fomentamos la lectura, apoyamos al sector e incentivamos la buena creación literaria". El alcalde ha añadido que "hoy potenciamos la creatividad, el arte y nuestra lengua. Contamos con un certamen literario consolidado que atrae artistas de más allá de Sagunt, siendo un certamen referente en toda la Comunitat Valenciana. Además -ha añadido el alcalde-, cada año adquiere más notoriedad por su larga trayectoria y prestigio. Con esta nueva edición, volvemos a apoyar a los autores que apuestan por la lengua valenciana, dando visibilidad a trabajos de gran calidad. Cada año el nivel es más alto".

Por su parte, Soriano ha remarcado que "esta edición es mucho más grato celebrar estos premios, porque hace 25 años que otorgamos el de poesía y porque es la primera vez que dos mujeres ganan los certámenes de poesía y teatro". La concejala de Promoció del Valencià ha destacado la "mucha calidad" de los trabajos y la alta participación.

Y es que 96 originales se presentaron a estos premios, un 35 % más que el año pasado, 44 al de poesía, 24 al de teatro y 28 al de narrativa. Este último era el más dotado, con 7.000 euros, mientras que los otros dos otorgan 4.000 euros y en todos ellos se incluye la publicación de las obras. Los tres jurados especialistas en cada género, integrados por Manel Joan i Arinyó, Raquel Ricart y Josep Usó (narrativa); Lola López, Mariola Ponce y Sergi Juesas (teatro); y Manuel Bellver, Imma López Pavia y Josep Porcar (poesía), se reunieron el 6 de octubre para emitir el veredicto.

Sobre las personas ganadoras

Sílvia Navarro Perramon (Barcelona, 1982), directora y dramaturga, es licenciada en Sociología por la Universitat de Barcelona, en Dirección y Dramaturgia por el Instituto del Teatro y tiene un postgrado en Guión y Realización de Programas de Humor por Blanquerna. Se formó con autores como Alistair MacDowall, Tim Crouch o Simon Stephens. Entre sus trabajos destacan: 94 minuts (IATI Theater Nova York/Tantarantana, 2017), Ifigènia en taxi (Tantarantana, 2019), Un somni d’una nit d’estiu (Parking Shakespeare, 2021- Premi Millor Espectacle de carrer V Pemis Teatre Barcelona), Coloms (DramaWalker, CDN-Beckett, 2021), Our house in flames (IATI Theater, NYC, 2021), Set instruccions per l’ensenyança de minyons al segle XXI (Running For Democracy, dirigida por Mickael De Cock TNC, 2021), Confitura de codony (con La Llarga, Figueres, 2022) y Negatius (Sala Flyhard/Festival Grec, 2022). Navarro ha sido reconocida con el Premi Ciutat d’Alcoi por Un turista se suïcida (2018), obtuvo la beca VIII Laboratorio Escritura Teatral Fundación SGAE con El último soviético (2020), la beca Carme Montoriol ICUB con Exits pursued by a bear (2020), ganó el Premi Frederic Roda de Teatre por Negatius (2020), el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians 2021 también con Negatius y el Premi Vila de Benissa 2022 con Tenir un fill, plantar un arbre.

En su obra ganadora en los Premis Ciutat de Sagunt, Galilea Glam, se expone la vida de los habitantes de un pequeño pueblo de interior mallorquín, que se ve profundamente trastocada cuando Laia, de 9 años, dice que ha respondido a la llamada de Dios a la cabina del pueblo, que está a punto de ser retirada de circulación por los operarios del servicio de telefonía. Laia defenderá que Dios le ha comunicado que volverá a llamar a siete días vista. ¿Quién cogerá el teléfono cuando Dios vuelvo a llamar? ¿Será esta llamada una bendición o una maldición? Y sobre todo, ¿a qué nos aferramos cuando ya no creemos en nada?

Àngel-Octavi Brunet, escritor tarraconense de raíces cinematográficas, es técnico en guión y dirección con un máster en Lenguaje Literario y Audiovisual. Además de su producción audiovisual, ha publicado unos treinta libros, cultivando la novela negra (Taüt de naftalina, seda i cotó, A la butxaca d’un mort…), la de ciencia ficción (El faroner, Déu i l’intrús, El meu cadàver i jo…), la juvenil (Dirk, dixit!, Viladembruix) y la histórica (Contramendacium –El misteri dels Còdex Màgics–, El son de la Medusa…), el ensayo (Gratia, Reig! Tarragona kitsch), la narración corta (adulto e infantil), el guión de cómic (1811. El Setge de Tarragona), el texto teatral (L’ocell volador) y la poesía en forma de haiku. Ha sido galardonado en numerosas ocasiones (Pin i Soler, Serra i Moret, Premi Bambolina de Teatre…), es miembro de El Assassins del Camp y ha sido traducido al italiano (Nella tasca di un morto).

En Blanc i negre amb argument de color un joven con aspiraciones en el mundo del cine acaba trabajando de administrativo en un hospital para poder hacer frente al pago mensual de la residencia donde su madre, enferma de alzhéimer, está ingresada. Mientras asume como puede esta inesperada situación se ve implicado en la intoxicación de uno de los edificios del recinto hospitalario y, en consecuencia, acaba extorsionado por un mafioso muy violento. Entonces, cuando su situación económica empieza a temblar y el bienestar de la madre cuelga de un hilo, es cuando entabla amistad con el celador encargado del mortuorio, un personaje con fama de siniestro y asocial con quien comparte la droga de la esperanza y el secreto, y a la vez misterio, de muerto que supuestamente deambulan por el hospital.

Susanna Lliberós i Cubero es periodista y poeta de Vila-real. Actualmente presenta el programa de radio de las tardes de À Punt Mèdia Pròxima parada. Ha publicado los libros de poesía Cel·les (Premi 25 d’Abril Vila de Benissa), Compàs d’espera (Editorial Germania) y Llibre dels espills (El Petit Editor), también obras colectivas tanto de poesía como de narrativa breve y cuentos. Es miembro de El Pont Cooperativa de Lletres y de la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, y ha sido distinguida con el Premi de Comunicació i Difusió Cultural de los XV Premis de la Crítica de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Poemario El crit: un grito, sea por dolor o por ira, es consecuencia de un ensayo urgente de expresar lo inexpresable, aquello que sentimos y probamos a decir. En la obra, la poeta Susanna Lliberós retrasa este ensayo para extraer voz, palabra, y ofrecernos una catarsis en verso del dolor físico y mental, personal y colectivo. Reivindica la necesidad de gritar, no como queja, sino como rebelión, como una manera de estar en el mundo, y lo hace navegando entre fragilidad y la fortaleza, una amalgama poética de gran poder, el de la vulnerabilidad. El jurado, cuyo veredicto ha sido unánime, ha valorado especialmente la honestidad y la claridad expresiva, así como una lucidez lírica poco frecuente, capaz de transitar por los senderos del desaliento hasta claros de esperanza.