El calor complica la campaña de Todos los Santos en las floristerías del Camp de Morvedre. Si bien el precio medio de la flor tiende a duplicarse e incluso triplicarse en función de su procedencia, las floristas manifiestan su preocupación ante las altas temperaturas y la amenaza de lluvia. «Siempre compramos con previsión, la flor nos llega cerrada y calculamos que esté lista para el 1 de noviembre. No obstante, esta vez no será así. El calor hace que las flores abran antes y nos arriesgamos a poder ver daños en los ramos. Si no teníamos suficiente con el aumento generalizado de precio, ahora el clima tampoco nos acompaña» afirma Toñi Sánchez de Arts Flor en Quartell.

Las reservas en las floristerías se han mantenido, incluso en algún caso se observa un descenso respecto al año anterior. Sin embargo, las floristas constatan la confianza de sus clientes y la voluntad de mantener la costumbre de llevar flor al camposanto. «Muchas personas han pasado a reservar sus ramos conscientes del aumento de precio, el clavel, el gladiolo y la rosa mantienen su liderazgo como flor más demandada. No obstante, el lilium o anthurium mantienen su constante ascenso» añaden. La relación que el gremio de floristas mantiene con sus clientes ha confirmado la apuesta de los comerciantes por consolidar su servicio, a pesar del riesgo que puede llegar a suponer. «Muchos han acudido a nuestro comercio con el mismo presupuesto que el año anterior, a pesar que intentamos contrarrestar el incremento de precios en origen de la flor, los mínimos han subido considerablemente; partimos de 35 euros con una propuesta muy limitada hasta ramos de 190 euros», según las floristas. La flor artificial gana terreno Por su parte, la artista floral de Floristería Sonya destaca el incremento considerable de arreglo con flor artificial. «Cada vez más observamos que se opta por flor artificial, si bien en años anteriores nos pedían un ramo de flor natural para Todos los Santos y otro artificial para cambiarlo a posteriori, en esta ocasión han sido muchas las reservas de arreglo de flor artificial». Los precios oscilan de 50 a 65 euros de media, no obstante los vecinos de les Valls han mantenido sus reservas en las floristerías para acudir posteriormente al camposanto. Tanto en los nichos como en tumbas o panteones los cementerios de les Valls registran una eclosión de colorido sumamente notable; si bien el rojo mantiene su tendencia, no es menos cierto que la flor tropical e incluso colores intensos acompañan la memoria de los difuntos.