Sagunt devuelve por mandato judicial el aval de una obra acabada hace 18 años

El pleno de Sagunt dio luz verde en su última sesión a la devolución del aval por unas obras ejecutadas en el núcleo histórico. Entre las particularidades de este trámite, que es habitual a la finalización de las actuaciones promovidas por el ayuntamiento, es que la garantía de casi 135.000 euros se corresponde con la construcción del aparcamiento subterráneo de la avenida Sants de la Pedra, finalizada en 2004, y el reintegro se ha hecho efectivo en cumplimiento de una sentencia.

Concretamente fue la sala 5 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana la que a principios de verano ratificó en todos su términos la que había dictado en primera instancia el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de València. Esta resolución solo atendía en parte la reclamación de la unión temporal de empresas (UTE) encargada de la actuación, que también pedía el pago de una indemnización por el tiempo transcurrido.

Sobre ese punto, ambos fallos se limitan a reconocer el derecho de las mercantiles, Espina Obras Hidráulicas e Iconsa Promoción, Construcción y Servicios, a recibir la compensación por los gastos ocasionados por el aval desde el 26 de enero de 2016. Esta cuestión se ha excluido del acuerdo plenario, ya que, según apuntan fuentes del gobierno municipal, "esta información solo la tiene la UTE, que, si solicita esa indemnización y la acredita con documentos bancarios, habrá que pagarla".

Según el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV, el motivo que llevó al Ayuntamiento de Sagunt a retener esta garantía fueron los defectos del alumbrado instalado en la superficie del aparcamiento, que no cumplía la normativa referente a la profundidad del enterramiento, que debía ser de 0,4 metros y en algunas zonas no se alcanzaba. La UTE alegó que esas deficiencias se subsanaron y en marzo de 2005 el consistorio concedió la licencia de funcionamiento. Según estas empresas, el comportamiento del ayuntamiento confirma sus tesis, ya que, en caso contrario, "no hubiera solicitado de la administración autonómica la correspondiente autorización para llevar a cabo las reparaciones en el alumbrado".

Frente a estos hechos, las sentencias consideran que la "conducta de la administración, además de vulnerar el régimen jurídico sobre la terminación de un contrato de obra, prolonga más allá del ámbito cronológico que es propio el período de la garantía y dilata injustificadamente el marco temporal de exigencia de responsabilidad a la contratista por defectuosa ejecución del proyecto de obra, existiendo unas pequeñas deficiencias en el alumbrado, que parece ser son insubsanables por la naturaleza de los materiales, y que, por otro lado, la Generalitat alegó que se podía tener por subsanada dicha deficiencia, dado que en su momento de realización era conforme con las disposiciones reglamentarias".

Otras pruebas para dar la razón a la UTE fueron el informe del director de obra dando por ejecutadas la totalidad de las actuaciones y la emisión del correspondiente boletín de instalaciones eléctricas en mayo de 2004. "No se comprende -según los fallos judiciales- cómo ambas partes han dejado transcurrir tanto tiempo en la inactividad más absoluta respecto a la situación que cada una de ellas mantiene, pero lo bien cierto es que con lo que hemos expuesto, en relación con los motivos alegados en el presente recurso de apelación, no podemos sino concluir que la sentencia de instancia es ajustada a derecho y asumirla en su totalidad".

Esta obra, ideada para paliar los endémicos problemas de aparcamiento en el núcleo histórico, estuvo envuelta en la polémica desde el principio, primero por los retrasos en una actuación presupuestada en algo más de 3,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, después por las quejas de los comerciantes de la zona por el impacto negativo durante la construcción y finalmente por el sobrecoste en las obras.