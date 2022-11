Retrasos de un año en dar las licencias de obras hacen tomar medidas en Sagunt

El servicio de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Sagunt espera esta semana dos nuevos arquitectos, el primero de los cuales ya se ha incorporado, con los que confía en paliar los retrasos de más de un año que acumula el departamento para la tramitación de licencias de obras. Así al menos lo explicó el alcalde, Darío Moreno, en respuesta a la queja de Alicia Rochina, una vecina que sigue a la espera de que se resuelva su proyecto después de presentarlo en diciembre.

Como ya había advertido tras una primera intervención plenaria en septiembre, esta afectada volvió a la sesión de octubre, cuando reveló que, según la confesión de técnicos municipales, "todavía hay 14 expedientes delante del mío, porque ahora se están tramitando los presentados en septiembre del año pasado". Uno de los principales problemas, según reiteró el alcalde, radica en que la plantilla municipal apenas tiene cubiertas dos plazas de arquitecto y una de ellas está de baja.

Ante la falta de bolsas de trabajo propias, el gobierno de Sagunt pidió ayuda a otros ayuntamientos y finalmente se ha echado mano de Puçol. Moreno aseguró la semana pasada que "ya hemos hecho diez llamamientos -a la bolsa que tienen el consistorio vecino-, tanto para cubrir la baja como para una persona extra de apoyo". El socialista confirma a Levante-EMV que uno de ellos ya se ha incorporado.

Concretamente sobre la problemática de esta vecina, el alcalde le pidió perdón por los retrasos, tal y como un mes antes había hecho el concejal de Urbanismo, Quico Fernández. "Tienes toda la razón", añadió el nacionalista, quien aclaró que las licencias se tramitan "según el orden en el que llegan".

Atajo de 700 euros

Sobre este punto, la afectada había sembrado dudas al referirse a las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU), cuyo aval para un proyecto, con un coste que ronda los 700 euros, permite su aprobación por silencio administrativo en el plazo de dos meses, al entenderse que cuenta con un arquitecto que ya ha certificado la validez de la documentación. Frente a estas palabras, tanto el alcalde como el edil de Urbanismo precisaron que se trata de un sistema implantado en todas las administraciones para "desatascar los procedimientos".

Una vecina se queja porque sigue a la espera del aval a su proyecto, que presentó en diciembre

Pese a estas explicaciones, Rochina insistió en que "como ciudadana, no debería enterarme y mucho menos afectarme los problemas internos que tenga el ayuntamiento y su personal". Además de dejar claro que "no echo la culpa a la arquitecta", de quien incluso dijo que "tiene motivos para pedir la baja" por el trabajo extra que tiene", la vecina de Sagunt reiteró que "no quiero que mi licencia se quede dormida y, aunque ya veo que pasará un año y seguiré esperando, volveré a cada pleno para preguntar por mi caso".