Reacciones presupuestos

Manolo Glez.- nota positiva de esa inversión está lo dedicado a Parc Sagunt II, aunque llegan tarde, la intención es que obras de gigafactoría este mismo año pero no y ya veremos año que viene, vienen elecciones y tramitaciones y retrasos por el calendario político, Echamos de menos las inversiones en infraestructuras no solo ya de parc sagunt o el puerto comercial, sino del Puerto una ciudad de más de 45.000 habitantes. Vemos clara dejación de promesas, hablaron de metrobus para unir a Valencia y no veo inversión alguna a ese respecto y por otro lado echamos de menos una primera partida para el paseo marítimo, ayto habla de pedir concesión a Costas, pero una de las patas que iba a financiar, según el alcalde, además de Europa, era la Generalitat, pero no se aprecia partida económica al respecto. Por otro lado, tal y ocmo recogido, faltan inversiones en el CRIS y en CEAM y tb en lo que hace referencia a las personas con enfermdad mental, no metido partido presupuestaria. Es lo mismo de siempre, las partidas que vienen a ver como se gestionan y cómo llegan.

Muniesa.- Otro año más no son los presupuestos que necesita nuestra ciudad, pese a que quieran maquillar la ausencia de inversiones de todos estos años en una muestra de desesperación electoral, y que demuestran que año tras año los olvidos y anuncios son papel mojado con estos gobiernos del Botànic. De nuevo un presupuesto con reivindicaciones históricas olvidadas, a la espera de nuevas promesas que garanticen su ejecución, cuando la realidad es que el gobierno de Puig es incapaz de ejecutar inversión alguna de las que anuncia. Los presupuestos de la Generalitat siguen olvidando la gerencia y nuestro patrimonio industrial o la alqueria de l´aigua fresca o el desdoblamiento de la CV-309, entre otras. Un año más, y después de más de siete años del gobierno del Botànic, se trata de un presupuesto decepcionante y que sabe a bien poco. Esta falta de inversión ya no se oculta ni con la decisión de asumir por parte del tripartito local la redacción de los proyectos ante los olvidos reiterados del Gobierno de Puig por llevarlos a cabo y de los que, en algunos de ellos, asumimos su financiación como muestra de tirar la toalla frente a los engaños reiterados en forma de anuncios de inversión. Y no levanta la voz porque cuando le toca valorar las cuentas del estado, en contra del parecer general las define con luces y sombras, cuando lo único que se recogen son las inversiones ya comprometidas de la APV de años anteriores sin que se contemple ninguna otra reivindicación, como ocurre ahora con las de la Generalitat, a la que llevamos años solicitando actuaciones y un año más, el abandono. Es simplemente bochornoso. Es una situación agónica para nuestra ciudad, con un gobierno local en números rojos, incapaz de invertir ni un euro en dos años y con unas administraciones del mismo color político que nos ningunean. No hay ni apuesta de Puig por la gigafactoria, que más allá de la formación se olvida del dinero de las infraestructuras que falta. Este es el compromiso de Sánchez y Puig con nuestra ciudad. A los presupuestos de la Generalitat les pasa como a los del Estado que pasan de largo. Dejan a nuestra ciudad, un año más, sin inversiones clave para el municipio. Montesinos.- que duda cabe que el Consell hace todo lo posible para que gigafactoria se instale en sagunto, como no podia ser de otra forma, por la cuenta que les trae, pese a intereses de Sanchez para que on en Sagunto. Además de esta implicación con apoyo de todo el ayto, como no podia ser de otra forma, lo que llama la anteción es que siguen quedandose reivindicaciones en la comarca, muchas aparcadas, presupuesto tras presupuestos y soin revindicaciones históricas. Vila.- Un año más podemos observar un presupuesto ficticio, donde publicitan promesas que posteriormente quedarán en proyectos sin realizar. Un presupuesto que refleja las diversas partidas que no se han cumplido en los anteriores presupuestos y un gran número de promesas que han sido olvidadas.