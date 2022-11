El grupo de Alcohólicos Anónimos que opera en el Camp de Morvedre va a celebrar esta semana su 8º aniversario en Sagunt.

Lo hará este próximo viernes 11 de noviembre, a las19.30 horas, con una charla que se hará en el centro de Saugnt donde tienen su sede, que está situado en la calle Los Huertos 73.

Su objetivo es dar a conocer el programa de recuperación que Alcohólicos Anónimos (A.A.) ofrece y que ya ha ayudado a numerosas personas de la comarca, gracias a las reuniones periódicas que realizan, según explican desde el colectivo.

Como explican en la misma wev de la entidad, "el único requisito para ser miembro de A.A. es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de A.A. no se pagan derechos de admisión ni cuotas; nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. A.A. no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias; no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcoholicós a alcanzar el estado de sobriedad".