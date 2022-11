El CD Acero no pudo dar continuidad a su buena racha y cayó frente a un necesitado Rayo Ibense (2-1). El director deportivo rojiblanco, Víctor Cervelló, reconoce que "la derrota es dolorosa, porque no estuvimos como deberíamos. Nos faltó contundencia en todas las líneas, porque no supimos entender el partido que se planteó".

Los visitantes igualaron su desventaja inicial por medio de Keita Jr, pero ya no tuvieron capacidad de reacción cuando los alicantinos se volvieron a adelantar a 10 minutos del final. "El empate nos dio alas", admite Cervelló, quien añade que "la sensación era que podíamos ganar, pero una auto expulsión totalmente innecesaria - de Cobo- y no tener calma para ir a por la victoria nos penalizaron en exceso. El segundo gol es totalmente evitable en varios momentos de la jugada", añade. Más allá de este último resultado, el balance del inicio del campeonato en Tercera es "muy satisfactorio, pero de nada nos valdrá si no somos conscientes de que esta liga es muy dura. A todos los equipos se le vas a empezar a medir a partir de ahora para ver dónde van a estar. Nosotros hemos demostrado que queremos, pero no podemos tener más partidos como los Ibi. Confiamos en el equipo al 100 %".