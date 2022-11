El Tiktoker saguntino Xavi Rico asegura haberse sentido «discriminado» por el departamento de salud de Sagunt por el mero hecho de hablar en valenciano.

Los hechos le han llevado a preparar una hoja de reclamaciones ante el Servicio de atención e información al paciente que hará extensiva a la oficina de Derechos lingüísticos.

El motivo de esta queja fue «el trato recibido en el centro de salud de Sagunt, en atención continuada» donde fue para que le trataran de una dolencia, que ha preferido reservar. «En la primera frase, la doctora me entendía a la perfección, porque éramos capaces de mantener una conversación , además en el triaje, mi dolencia estaba escrita en castellano. Hablaba de vòmits i febra, no creo que haya mucha diferencia con el castellano. Pero enseguida me dijo que si continuaba hablando en valenciano no me podía atender porque no entendía». Rico pidió otro médico para probar mejor suerte, contaba a Levante-EMV, «pero el segundo ya me dijo desde la primera palabra que no me entendía. ¿Qué dices, no te entiendo, no sabes hablar español?, me preguntó». Pidió de algún facultativo que pudiera atenderle, pero la tercera persona que se dirigió a él, la enfermera, aseguró que tampoco era valenciana y que no hablaba el valenciano, «vamos que no me entendía tampoco, parece ser. ¿En serio que en mi pueblo y en mi consultorio médico no puedo hablar el valenciano, nadie podía atenderme en todo el centro de salud a las 16 horas de la tarde, nadie me entendía? Me parece que es una broma de mal gusto. No encontré ningún tipo de empatía, me sentí humillado y avergonzado. Es decir, que si quería ser atendido, tenía que hablar en castellano, no es normal, por lo que decidí marcharme».

El tiktoker explicaba que con su protesta poner de manifiesto una situación injusta que espera sea corregida.

Por su parte, desde el Departamento de salud de Sagunt se quiere aclarar que «nadie le negó la asistencia, se intentó en tres ocasiones, pero el paciente es el que se negó marchándose».

Respecto a los sanitarios que le atendieron, se informa que dos de ellos no eran españoles y que el tercero no era valenciano, justificando así el desconocimiento del idioma. A esto añade que se le pidió en varas ocasiones que hablara en castellano y se negó.

Respecto a la queja, «de momento no nos ha llegado nada».