El concejal delegado de Aguas del Ayuntamiento de Sagunt, Pepe Gil ha visitado la Gola de Quartell con motivo de las obras de mejora realizadas por Aigües de Sagunt, las cuales han consistido en electrificar las bombas y automatizar las compuertas. Las actuaciones se han llevado a cabo a través de una inversión de aproximadamente de 110.000 €: unos 60.000 € aportados por Aigües de Sagunt, y alrededor de 50.000 que provienen de una subvención de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

En ese sentido, y según explica el concejal de Aguas, las obras han consistido en dos actuaciones fundamentales para la Gola de Quartell. Por un lado, se han electrificado las tres bombas. De esa manera, son tres líneas de baja tensión las que se utilizan para alimentar las bombas «y así no tener que recurrir siempre que se ponen en marcha a grupos electrógenos. Esto supone, por un lado, un ahorro energético porque ya no gastamos gasóleo y, también, desde el punto de vista ecológico, es una mejora muy importante en cuanto que se disminuirá el CO₂ que se emite al medio ambiente. Por otro lado, lo que hacemos es garantizar un suministro seguro, puesto que el gasóleo que se utiliza en el grupo electrógeno, además de quemar gasóleo, lo que hace es emitir mucho de CO₂ a la atmósfera y tiene un coste mucho más elevado. Además que puede acabarse». De esta manera, el grupo electrógeno solo entrará en funcionamiento si falla el suministro eléctrico, para garantizar dos o tres días de funcionamiento sin corriente eléctrica.

La otra inversión, que ha sido merecedora de una subvención de unos 50.000 € por parte de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, ha sido para telecomandar y poner las maquinarias adecuadas porque las compuertas puedan activarse de forma automática. Gil ha explicado que esto «quiere decir que no será necesaria una persona para levantar o bajar las compuertas, que suponía aproximadamente una hora de trabajo. Esto supone, ya de por sí, un ahorro importante en mano de obra que no era productiva, en cuanto que lo único que hacía era actuar con manivelas». Así mismo, al estar telecomandado, el funcionamiento será automático y a través de sondas que están instaladas y que detectan los niveles de agua y si circula en un sentido o en otro, «lo que se consigue es que en caso de lluvias o en caso de que se tenga que vaciar el marjal por un exceso de agua, los sistemas de bombeo se activan de manera automática y segura», ha puntualizado el concejal.