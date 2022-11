Compromís per Sagunt considera muy grave que un ciudadano "no pueda ser atendido en su lengua en el Centro de Salud de Sagunt", afirman después de lo ocurrido al ticktoker saguntino Xavi Rico que, como informó Levante-EMV, ha denunciado que no pudo ser atendido en valenciano.

Desde la formación nacionalista mantienen que este creador de contenido en valenciano se expresó de forma sencilla con la intención de comunicarse y sufrió una "vulneración de derechos fundamentales". Apitxat, sobrenombre con el que se conoce a Xavi Rico, "ha sido reconocido por difundir el aprecio y la promoción de la lengua en su canal de Tiktok. Precisamente colaboró con el Gabinete de Promoción del Valenciano haciendo tiktoks para el concurso de microrrelatos ‘Pensat i Fet’, organizado por este departamento del ayuntamiento de Sagunt", recuerdan. Por ello, afirman: "demasiado a menudo, los valencianohablantes nos encontramos con situaciones parecidas a la hora de ser atendidos en diferentes servicios administrativos, y son muchos los que cambian de lengua al castellano para no crear conflictos. La actitud de Xavi nos parece correcta y valiente porque llegó a sus últimas consecuencias: reclamación formal en el centro de salud y a la Oficina de Derechos Lingüísticos", recalcan aunque el ticktoker ayer reconoció a Levante-EMV estar pendiente de dar este último paso. Desde la formación valencianista creen que las administraciones sanitarias "tienen que ser más conscientes de la carencia de competencias orales en valenciano que tienen muchos de sus profesionales": “Consideramos necesario promover cursos por sus sanitarios, muchos de ellos, recién llegados otras comunidades o países, y además, vemos como imperativo obtener de una vez el requisito lingüístico para toda la administración porque esto normalizaría la situación y se evitarían actuaciones como las mencionadas", afirman. Maria Josep Soriano, concejala del Gabinete de Promoción del Valenciano ha explicado: “Hay que entender que tenemos derecho de expresarnos en nuestra lengua, siempre con educación pero con firmeza y más aún en estos tiempos donde el valenciano, a pesar del esfuerzo del sistema educativo, está en retroceso ante el predominio mediático del castellano y el inglés. Y sobre todo, se tiene que cambiar la actitud que algunos demuestran por una escucha activa y respeto hacia la lengua de los valencianos, lugar donde están trabajando y viviendo.”. Continúa señalando que “vivimos en una comunidad bilingüe y el derecho a hablar en valenciano está reconocido constitucional y normativamente. Además, esto nos hace ser una sociedad más rica en cultura, historia y lengua que no podemos perder.”. Desde Compromís per Sagunt recuerdan que ante un caso de discriminación o de vulneración de un derecho en la Administración, si no hay un entendimiento cordial en el momento, hay que actuar de la manera que sigue: 1. Ponerse en contacto con la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Consellería de Cultura y pedirle apoyo y consejo: https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/odl Teléfono de contacto del ODL: 961970015 Correo electrónico: odl@gva.es 2. Interponer una queja ante la Sindicatura de Greuges: https://www.elsindic.com/va/tajudem/presentar-una-queixa/ Si se tienen dudas sobre si el problema puede ser admitido como queja, se puede plantear la consulta a través del formulario o en la Oficina de Atención Ciudadana (teléfono gratuito 900 21 09 70; correo electrónico consultes@elsindic.com).