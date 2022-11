"Los empresarios siempre estamos al pie del cañón y lo damos todo para salir adelante". Con este mensaje se ha abierto el encuentro empresarial organizado en Sagunt por la patronal del Camp de Morvedre, que ha abordado los retos digitales y ambientales de diferentes sectores en una mesa redonda moderada por Cristina Lázaro de Almacenes Lázaro.

El director de la planta de Fertiberia en Sagunt, Juan Arbona, fue el primero en advertir que "la situación es muy complicada. En mi caso, el precio de las materias primas se ha multiplicado por cinco", una escalada que "no se va a arreglar en el corto plazo". Sobre la transformación digital, reconoció la incorporación a los procesos de la inteligencia artificial, tecnología que está al alcance de la mano de las grandes empresas, aunque también alertó de los riesgos cada vez mayores por "las estafas muy elaboradas con las que nos hemos encontrado". En cuanto a la sostenibilidad, el responsable en Sagunt de la planta de fertilizantes señaló el proyecto de hidrógeno verde y apuntó que "en este entorno, tenemos industrias excelentes en su política medioambiental, que ahora está centrada en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono".

Otro sector presente en la mesa fue el agroalimentario en la figura de Leonor Saiz del grupo Empresas Martínez, quien lamentó el deterioro de este sector "esencial" con sobrecostes "inasumibles", que no se están repercutiendo en toda su extensión al producto final. "Si no aplicamos el sentido común, se destruirá empleo y se correrá el riesgo de desabastecimiento". Del "desafío digital", Saiz explicó que se viene trabajando desde hace años "con un enfoque hacia la competitividad, la sostenibilidad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria". Saiz también señaló la importante de que lleguen ayudas de las administraciones y los procesos de digitalización "cuenten con un mentor y también con un acompañamiento posterior".

Eva Rodríguez desde Soluciones Tecnológicas Vi2Web dio voz a las empresarios jóvenes y aseguró que "ya no vale eso de que 'siempre lo he hecho así', porque, si no te adaptas, desapareces". Además de resaltar los cambios en los hábitos de consumo, Rodríguez reconoció las dificultades del sector tradicional para afrontar la transformación digital y destacó que "las nuevas empresas son cada vez más conscientes del impacto ecológico y social de su actividad".

La cuarta participante de la mesa redonda fue Emi Boix, de EMAC Grupo, quien se mostró optimista por la capacidad de las empresas para lidiar con las incertidumbres. Boix también destacó la apuesta de la empresa familiar por la digitalización y la sostenibilidad.

Los beneficios del asociacionismo o la falta de formación en digitalización y sostenibilidad fueron otros asuntos que se trataron en esta mesa redonda que dio paso al resto del encuentro empresarial organizado por Asecam.