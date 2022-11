El edil de Urbanismo de Sagunt, Quico Fernández, ha valorado positivamente el anuncio de Volkswagen de que instalará su gigafactoría en la ciudad; algo de lo que, según afirma, nunca ha dudado.

Además, resaltaba que el consistorio ha cumplido con sus compromisos. "Por parte de este ayuntamiento, todo el trabajo está hecho. Consideramos que esta es una grandísima oportunidad para la ciudad y, por lo tanto, de aquí a la aprobación definitiva no tenemos más que una prioridad y es que todo se vaya ajustando a aquello que está pactado”.

Como aseguraba el nacionalista: “Finalmente se ha confirmado la construcción de la gigafactoría en Sagunt por parte de Volkswagen. Una noticia muy esperada después de las informaciones que apuntaban a cierta duda por parte de la empresa. Tengo que decir que yo, que personalmente he estado muy encima del tema desde hace muchos meses, no tenía ningún tipo de duda porque, evidentemente, hemos llevado adelante todo aquello que se nos ha pedido por parte de la empresa. Es decir, todas aquellas condiciones que se habían planteado en los acuerdos entre la Generalitat y la empresa, en este caso Power Co, que es la marca con que Volkswagen presenta este proyecto. Es verdad que para nosotros ha sido un trabajo importante, un trabajo intenso, y las condiciones, algunas de las cuales no entendíamos o no hemos considerado absolutamente necesarias, pues han sido aceptadas y hemos ido allanando el camino".

El concejal añadía: "Creo que es más que evidente que la ubicación de esta planta en Sagunt no es una casualidad, sino que, además, la subvención de Europa a través del Perte del gobierno español se ha añadido, porque aquí se dan condiciones inmejorables para una planta de estas características. Disponemos de suelo, que ya está adquirido, y por otro lado disponemos de una desaladora y de terreno necesario para todos los suministros que requiere esta empresa; además de la ubicación próxima al Puerto y toda la construcción que en estos momentos ya está en marcha de las conexiones ferroviarias".

Para el exalcalde, "si Volkswagen ha elegido la ubicación de Sagunt es porque las condiciones son absolutamente inmejorables. Nosotros confiábamos en que el estado iba a poner una cantidad suficiente para no acabar desmotivando a la empresa. Por lo tanto, una noticia magnífica".

Junto a ello, aseguraba: "Nosotros vamos a continuar trabajando, porque es lo que hacemos cada día para mejorar el Plan Especial, para aprobar los proyectos que se vayan presentando de urbanización o el proyecto de reparcelación, y para que todos los plazos se vayan cumpliendo tal como acordamos".