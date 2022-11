El Ayuntamiento de Sagunt ha recibido este miércoles a la deportista del CD Ares, Nayla Adell, quien tiene entre sus recientes méritos el título mundial en categoría sub20 en grappling con kimono, además del subcampeonato sin kimono. La luchadora ha estado acompañada por su entrenador, Willfredo García, otros miembros del club, miembros del consejo de deportes y familiares de la homenajeada.

La recepción ha estado encabezada por el alcalde, Darío Moreno, quien ha dado la enhorabuena a Nayla en nombre de toda la ciudad, indicando que sus éxitos deportivos «demuestran todo el potencial que tiene como deportista en grappling con y sin kimono. Además, tenemos que añadir que actualmente es la campeona de España en ambas modalidades. Así que ello la convierte aún más en una promesa de nuestro municipio».

En este sentido, Moreno ha destacado este triunfo individual, que conlleva constancia, perspectiva y capacidad de superación que le ha llevado a conseguir estos méritos deportivos: «De alguna forma eres una inspiración. Hablamos de un deporte que es minoritario, pero en el que nuestra ciudad es una potencia. Y precisamente por ello es importante que tanto los clubs como los y las atletas que destacáis tengáis el apoyo de la ciudadanía y desde luego el apoyo de las administraciones». Así, ha continuado explicando que este hecho es remarcable, más aún cuando se trata de una mujer deportista: «Poder contar historia de triunfo y éxito de deportistas para nosotros es muy importante, porque realmente le llegará a niñas de este municipio y dirán ‘yo también puedo ser esa persona’».

Por su parte, Nayla Adell ha hablado sobre su experiencia en la competición: «Ha sido muy alentadora para seguir con mi trabajo como deportista», a lo que ha añadido que «me lo he pasado muy bien, he conocido a mucha gente y ha sido muy motivador para poder seguir con mi deporte, que es la lucha». Asimismo, también ha dedicado unas palabras a su tío, Antonio Tello, que ha sido su entrenador durante el verano: «Ha sido uno de los momentos más duros que he vivido, porque nunca había entrenado a ese nivel, de estar todos los días entrenando».

El entrenador de Nayla, Willfredo García, también ha agradecido el reconocimiento a la deportista: «Ella es una atleta ejemplar y espero que esto sirva de apoyo a muchos atletas, que sirva de ejemplo para que más gente venga a la práctica de la lucha, y que en un futuro puedan llegar a lo más alto representando no solo al club, sino a España».