La confirmación de Volkswagen de que definitivamente se ubicará en Parc Sagunt II ha sido muy bien recibida por Iniciativa Porteña, que consideraba que «era cuestión de tiempo que se volviera a confirmar la noticia, puesto que la multinacional siempre ha dejado claro que la elección de Parc Sagunt II respondía a la ubicación que ellos querían, independientemente de que también querían ser partícipes de una buena parte de los fondos PERTE», como asegura su portavoz, Manuel González.

González también ha lanzado una pulla al considerar un tanto «ridículas las declaraciones oportunistas de algunos políticos locales que no han tenido absolutamente nada que ver con la decisión de la multinacional. Si hay que darle la enhorabuena a alguien, es a los ciudadanos de nuestro pueblo cuya formación industrial ha pesado en la decisión final; ellos serán los grandes beneficiados con el trabajo y riqueza que aportará esta planta a nuestra economía», apuntaba sin precisar más, pero poco después de que hiciera su valoración el edil nacionalista Quico Fernández.

Para el segregacionista, "Parc Sagunt II está rodeado de infraestructuras viarias, muy cerca del puerto marítimo y contará con una estación intermodal, "cuestiones todas ellas muy interesantes porque ayudarán mucho a la logística para distribuir la producción de la planta y para la recepción de materiales y componentes. Además, se ubicará muy cerca de El Puerto, población con cultura industrial, cuestión que me consta que es muy valorada por parte de la dirección del grupo alemán».

Infraestructuras necesarias

No obstante, ha insistido en cuestiones pendientes y en la necesaria la conclusión de algunas infraestructuras «como la CV309, cuyo desdoblamiento es más que necesario. De momento, la Generalitat contempla dejar este acceso desde Valencia y salida de El Puerto, con las incorporaciones existentes, a través de la rotonda que ya construyeron, pero que es claramente insuficiente. Por otro lado, hasta la fecha no han contemplado la posibilidad de enlazar Parc Sagunt II con la V23 en su tramo entre Sagunto y Puzol, cuestión que ya se contemplaba desde que se hizo Parc Sagunt I , pero que de manera incomprensible han eliminado. Todo esto más el acceso sur al puerto comercial, consideramos que son infraestructuras básicas a las que nuestro pueblo no puede renunciar».

Formación para nuestros vecinos

Después de confirmarse que, entre las aportaciones de la Generalitat se ha confirmado la creación de un centro integral de formación profesional en Parc Sagunt I, IP destacaba: «Es una cuestión que nos toca aplaudir aunque tenemos dos centros de formación profesional integral previstos en El Puerto, y francamente la lejanía a los núcleos de población de ese planteamiento por parte de la Generalitat, tendrá que ir acompañada de una mejora sobresaliente en el transporte público, porque si no, ya me explicarán ustedes cómo se van a desplazar nuestros vecinos hasta ese punto a 5 kilómetros de nuestro pueblo. Nuestra apuesta es que desde la empresa alemana nos trasladen sus necesidades de formación para la puesta en marcha de la planta e iniciar desde ya los ciclos formativos tanto en Eduardo Merello, como en el Jorge Juan».

Desde Iniciativa Porteña, inciden así en que «es necesario que los políticos y las administraciones que dirigen se pongan a trabajar desde ya. Menos medallas y más propuestas, que nos proporcionen menos fotografías y más futuro».