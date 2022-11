El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer proyectará el próximo sábado 12 de noviembre el documental ‘Afusellats’. Un film dirigido por el valenciano Manuel Rossell y el brasileño Lucas Moro en el que se abordan los fusilamientos perpetrados por la dictadura de Franco en “El Terrer” de Paterna, y las consecuencias que sufrieron las familias de las víctimas después de que sus familiares fuesen ejecutados. La historia nos sumerge en la represión franquista en la provincia de Valencia entre 1939 y 1956 a través de testimonios de familiares e historiadores, y la recreación de situaciones que se vivieron, así como uno de los fusilamientos.

“Este documental retrata una de las épocas más oscuras de este país, la cual, no podemos dejar que caiga en el olvido. ‘Afusellats’ es un documental que “viene a darles voz, reclamar justicia y a difundir su historia a través del cine” afirman Rossell y Moro, directores del documental.

Este trabajo, patrocinado por la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, narra la historia de víctimas condenadas a muerte por el régimen, pero también acompaña a familiares en su búsqueda de respuestas y en todas las adversidades que tienen que afrontar para recuperar los restos de sus seres queridos y pedir justicia por estos crímenes.

El documental, que se podrá ver de forma gratuita a las 18,30 horas en el auditorio de Canet, fue presentado en el "Spanish Screenings" dentro del área industrial del Festival de Málaga. También ganó la mención especial en la sección Mirades (mejor documental valenciano) en la última edición del Festival DocsValència.

Esta producción valenciana corre a cargo de Al Cuadrado Films y también cuenta con la colaboración de la Delegación de Memoria Histórica de la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Quart de Poblet, además de la participación de À Punt Mèdia.

Entre los testimonios que se recogen en el documental se encuentra el del filólogo valenciano, Santi Vallés: “Yo iba buscando unos huesos, y me he encontrado con una sed de justicia que no sabía que tenía”, y el del juez Baltasar Garzón quien asegura: “La sordera y la ceguera de la justicia de este país, ha sido paradigmática y culpable”.