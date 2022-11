Sagunt editarà el còmic "La Jabalina" en febrer

Cristina Durán i Miguel Ángel Giner van presentar la seua novel·la gràfica La Jabalina, basada en la vida de la militant anarquista María Pérez Lacruz, que serà editada pròximament per la regidoria de Memòria Històrica i Democràtica de Sagunt. El professor Robert Arnau de la Universitat Jaume I de Castelló es va encarregar de conduir l'acte, que va comptar també amb la participació de Manuel Girona, autor del llibre Una miliciana en la 'Columna de Hierro'. María 'La Jabalina'. A la presentació van assistir l'alcalde, Darío Moreno, el regidor de Memòria Històrica i Democràtica, Guillermo Sampedro, i altres membres de l'equip de govern.

Esta presentació s'emmarca en la programació de les I Jornades de Memòria Històrica i Democràtica Resistir és véncer de Sagunt. Cristina Durán i Miguel Ángel Giner van obtindre el Premi Nacional de Còmic en 2019. S'estima que este volum, del qual es va poder conéixer un avanç este dijous, en col·laboració amb el Festival Splash, isca a la venda a partir de l'any que ve. L'acte, a més, ha servit per a ressaltar el doble paper que la dona va exercir i va patir en la contesa bèl·lica després del colp d'estat de 1936.

Darío Moreno va indicar que «perquè estes coses arriben a passar, ha d'haver-hi gent en les administracions públiques que se les creguen, tant des de l'àmbit de les persones tècniques com des de l'àmbit del polític». L'alcalde va destacar les funcions d'esta novel·la «de fortificar el còmic»; pel paper que té La Jabalina com a dona en un doble sentit, «la qual cosa ella va patir per ser dona i per l'oblit que la seua figura ha tingut durant molts anys», i finalment, «la labor que encara tenim pendent de recuperació de la nostra memòria».

Sampedro va assenyalar que «este còmic és una de les primeres propostes que es van fer des de la regidoria de Memòria Històrica, en 2019», encara que la pandèmia va retardar els terminis. «La idea era recuperar el llenguatge del còmic, que és brutal a l'hora de donar a conéixer personatges i fets, i teníem clar que el primer havia de ser la penitència vital de La Jabalina, per ser dona, per ser una persona de la nostra ciutat i per morir per eixa defensa de la democràcia i la llibertat».

Durant la presentació, Manuel Girona ha glossat la vida de La Jabalina i ha relatat com van ser els anys que va passar a Sagunt. A més, va relatar el seu paper durant la guerra, qui van ser els seus delators, el procés contra ella i el tram final de la seua vida fins que va ser afusellada a Paterna.

Així mateix, l'autora i l'autor del llibre han explicat el procés de creació i han mostrat esbossos, fent així un avanç de l'obra. També han exposat la construcció dels personatges, el procés de documentació, la introducció de l'argument de la història, el seu desenvolupament narratiu i els moments més destacats del guió. A més, van avançar que probablement la novel·la eixirà al febrer.

Resignificació d'espais per a la memòria

Les I Jornades de Memòria Històrica i Democràtica de Sagunt Resistir és véncer conclouran el dissabte 19 de novembre amb un acte de clausura que tindrà lloc als Jardins Ingruinsa del Port de Sagunt, a les 12 hores, en què s'inaugurarà un monument a les persones que van donar la seua vida i van patir persecució per la seua defensa de la legalitat democràtica, la llibertat i la justícia entre 1936 i 1975. En compliment d'una moció aprovada pel ple de la corporació s'ha resignificat el monòlit franquista que es trobava en este punt.

La regidoria de Memòria Històrica i Democràtica de l'Ajuntament de Sagunt organitza les activitats d'estes jornades amb la col·laboració de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica; la Diputació de València; la Federació Valenciana de Municipis i Províncies; la Coordinadora d'Associacions per a la Memòria Democràtica; i de l'Associació Cultural Nautilus.