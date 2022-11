La concejala del PP en Sagunt Maribel Sáez Martínez es una de las personas que encabeza las quinielas para liderar la lista del PP en la localidad en los próximos comicios de 2023.

De momento, en la formación local se asegura que no hay nada decidido y también se barajan otros nombres, como el del actual portavoz popular y presidente del partido en Sagunt, Sergio Muniesa. No obstante, Sáez cuenta con el apoyo de la dirección provincial, según ha podido saber Levante-EMV, si bien el presidente de los populares, Carlos Mazón, todavía no ha concretado nada. De cuajar esta opción, Sáez sería la primera mujer en encabezar la candidatura de los populares en la ciudad y también haría del PP el primer partido que apuesta por un rostro femenino como cabeza de lista para las elecciones de 2023, pues el PSPV-PSOE ha optado por Darío Moreno, Compromís, por Pepe Gil, Iniciativa Porteña, por Manuel González y Ciudadanos, por Salva Montesinos.

Oficialmente, a nivel local, en el partido se impone el mutismo sobre las futuras listas municipales y se asegura que "de momento, no hay nada".

El presidente local, actual portavoz municipal y exalcalde, Sergio Muniesa, ni siquiera confirma que él quiera o no repetir en los puestos de cabeza de la lista, con aspiraciones de lograr un acta de concejal. “Nosotros tenemos muy claro lo que queremos hacer y vamos absolutamente en línea con la regional y la provincial. Siempre hemos marcado los tiempos nosotros y así tiene que seguir siendo. En el momento que consideremos, lo comunicaremos", decía refiriéndose al candidato.

Licenciada en Ciencias de la Información Relaciones Públicas y Publicidad en la Universidad Cardenal Herrera CEU-València, Sáez (1979) conoce bien el consistorio pues de 2007 a 2011 estuvo de asesora del grupo municipal del Ayuntamiento de Sagunt y, pasado ese periodo, consiguió entrar en las listas en puestos de cabeza.

Este le permitió ser concejala de Educación y Cultura durante la última etapa del gobierno del PP, de 2011 a 2014, lo que le hizo conocer de cerca todo el ámbito asociativo de la ciudad. En ese periodo también fue teniente de alcalde de Almardà.

Ahora, lleva ya dos mandatos en la oposición municipal mientras sigue dentro de la plantilla en la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (Asecam) como Directora de Comunicación y RRPP, lo que la mantiene muy vinculada a todo este sector.

En este tiempo, también ha seguido de cerca la actividad del partido y en noviembre de 2015, además de ser secretaria general del PP saguntino, formó parte de la candidatura del PPCV de la provincia de Valencia para las elecciones al Congreso de los Diputados.

Por su parte, Muniesa (1969) es un abogado que conoce a la perfección todo el engranaje municipal y ha estado al frente de áreas de peso, como son Hacienda o Urbanismo, entre otras. Lleva de concejal desde 2007 y casi dos décadas en política municipal, primero como asesor de los populares y luego como edil de la entera confianza del exalcalde Alfredo Castelló, quien le cedió la vara de mando en 2014, al renunciar a este puesto para centrarse en sus tareas como diputado autonómico al pasar a ser vicesíndic del grupo popular en les Corts, tras la renuncia de Juan Cotino al escaño.

Trabajador nato, el actual portavoz siempre se ha volcado en la gestión con un gran sentido de lealtad al partido. De hecho, ha peleado duro y sin afán de protagonismo en la segunda línea, hasta el punto de que solo dio el paso a la primera cuando fue impulsado por los suyos. Por ello, no se descarta que ahora dé un paso atrás en favor de Sáez.