Compromís per Sagunt comparte el "descontento" por los cambios médicos en el Raval

Compromís per Sagunt se reunió esta semana con la asociación de vecinos del Raval, que trasladó su desconcierto y descontento por los cambios de asignación de sanitarios a un número considerable de usuarios del consultorio auxiliar del barrio. A pesar de saber que estas modificaciones son consecuencia del beneficioso aumento de médicos, este colectivo considera que "la distribución no ha sido acertada", así que solicitan que se "faciliten el máximo de cambios necesarios, puesto que en algunos casos es gente muy mayor con problemas serios de movilidad, y en otras las circunstancias personales no eran favorables a cambios no conocidos”, según informa el concejal y próximo candidato de los nacionalistas a la alcaldía de Sagunt, Pepe Gil.

Otra de las cuestiones planteadas en este encuentro es la imperiosa necesidad de que la conselleria o el ayuntamiento habiliten unas instalaciones adecuadas para el servicio que presta el consultorio. El consistorio tiene previsto dotar de unas instalaciones adecuadas, pero en estos momentos no están en condiciones de ser cedidas a la conselleria. “Entendemos que la asociación de vecinos y vecinas pide celeridad puesto que nos encontramos ante una situación de urgencia”, señala Gil. El nacionalista apunta que "exigimos que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública atienda las demandas de todos los usuarios de la zona de manera personalizada y que se tomen las medidas para atender a las personas del barrio del Raval de la manera mas adecuada”.