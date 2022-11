La mort del metge de Sagunt

En el mes d’octubre, va iniciar-se la temporada cítrica. Era també el temps de la garrofa. Aquell temps, els productors demanaren la protecció de la collita. Per eixa raó, els ajuntaments es van reunir el 6 d’octubre amb la intenció d’estudiar el problema. A l’Ajuntament de Sagunt, va arribar una carta de l’alcalde de la població de Sant Jordi per a convidar-lo. El ple municipal va decidir la seua assistència.

Aquella tardor, l’esport va donar bones notícies. Les cròniques de la Jornada Deportiva dedicades als partits jugats pel Sagunto CF relataven que l’1 d’octubre va guanyar en casa contra el Domingo CF de València per 4 gols a 1. Va despertar gran interés. Abans de començar, l’estadi “rebosaba de público”. Cal destacar les jugades realitzades per Álvarez. Una altra jornada victoriosa va ser la del 22 d’octubre. L’equip jugà contra UD Hispania. El resultat fou favorable a 2 gols.

El problema del cementeri de Torres Torres, reivindicat per la premsa en setembre, continuà com a notícia, esta vegada en el Diario de Valencia. El 3 de novembre, el corresponsal demanava que es tancara el cementeri situat en “el fondo de la falda del monte del castillo que circula al oriente del pueblo junto a las casas de la calle de las Moreras”. Segons es deia, l’expedient de nou cementeri es trobava en el Govern Civil. La colònia estiuenca no sols l’havia pagat, a través d’una subscripció, sinó que havia posat l’escriptura a nom de l’Ajuntament. A més, la quantitat sobrant de l’aportació estava destinada a les obres.

Les notícies tràgiques també foren actualitat. L’accident laboral i un assassinat commocionaren la població. El 3 de novembre esmentava el diari Las Provincias que, en la casa del carrer Pintor Pinazo, 6 del Port de Sagunt, José Calvo Gómez de 38 anys i natural de Portalrubio (Terol) estava maltractant la muller i els sogres. En un moment determinat, el pare de la dona, Pascual Martín Rodrígo de 70 anys, li va clavar una navalla en la columna vertebral. Va causar-li la mort. El jutjat alçà el cadàver i l’autor passà a presó. El periòdic de Madrid El Globo va posar com a titular de la notícia: “¡Vaya un suegro!”.

El segon episodi lamentable fou l’accident patit per l’aprenent de calderer Faustino Vela Salvador de 16 anys i nascut a Santa Eulàlia (Terol). Va tindre la mala sort que caiguera al cap una planxa de ferro de la grua en els tallers de la companyia de Sierra Menera. Li causà la mort en l’acte.

Entre les defuncions més sentides d’eixos dies, cal destacar la del metge titular de Sagunt Joaquín Martínez Tarrassa. Fou el 18 de novembre. La corporació municipal va acordar en la sessió celebrada al sendemà pagar quatre mesos de sou a la vídua Leonor Costa. El regidor Vives proposà l’oferiment d’un nínxol en perpetuïtat a la família. El regidor Caruana va dir que es feu “acreedor del aprecio y alabanza de todos sus vecinos”. L’ajuntament va assistir al soterrar. L’alcalde i diversos regidors es desplaçaren al domicili familiar per a expressar el condol.

Les monges de l’Asil feren insígnies per a la corporació. Però, eixa i unes altres notícies formaran part del següent De cent en cent.