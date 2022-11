«Calculamos que solo en mi casa, los daños pueden alcanzar los 20.000 euros». Así lo avanzaba a Levante-EMV una de las vecinas más afectada por la caída de un rayo en un inmueble de tres pisos en Sagunt ubicado en la plaza San Cristòfol, durante la tormenta del pasado viernes.

Aunque todavía se investiga lo que ha podido suceder, los vecinos sostienen que el rayo pudiera haber caído en la antena comunitaria y de ahí, haber bajado por el ascensor que estaba parado en el tercero. «Algún elemento conductor lo hizo entrar en mi casa por el recibidor», zona que ha quedado muy afectada ya que uno de los plafones explotó, cayó al suelo, quemando parte del parqué de esta estancia y el mueble de la entrada, además de dejar las paredes negras, contaba la afectada.

Sin embargo, el susto no quedó ahí, porque los destrozos llegaron a la cocina donde la carga eléctrica dañó la torre donde estaba ubicado el horno, el microondas y la televisión. «No sabemos que pudo hacer contacto pero tengo muebles de la cocina dañados, además de las paredes llenas de hollín», añadía. «Solo en limpieza y pintura me han pasado un presupuesto de 12.000 euros, ya que tienen que realizar un tratamiento con oxígeno para quitarlo».

Aunque los daños a nivel material han sido cuantiosos, «lo importante es que estamos todos bien», comentaba esta vecina, que aún sigue con el miedo en el cuerpo. «Yo me asusté mucho, porque cuando entré lo vi todo negro y mi casa estaba llena de humo, casi no podía respirar. Así que, lo primero que hice fue cerrar la puerta para que no saliera el humo a la escalera, porque tengo una vecina con hijos pequeños y no quería que les llegara a ellos». «Una vez cerrada, llamé al 112 y a los bomberos. La suerte que tuve es que tenía todo cerrado, ya que con el aire que hacía se me podría haber incendiado el piso».

Además de los daños particulares, la finca presenta más desperfectos.

Según han adelantado los vecinos, el ascensor ha quedado inservible, están a la espera de arreglarlo, pero también los televisores de algunas viviendas están afectados , así como algunos electrodomésticos. «Yo solo pienso en el ascensor, si hubiera habido alguien en su interior, se hubiera electrocutado», así que dentro de lo malo, solo han sido daños materiales, repetía. Además tambiñen hay desperfectos en la cornisa de la terraza por donde supuestamente el rayo.

Ante esto, los vecinos aseguran que son muy pocos los pararrayos que hay en Sagunt, por lo que «creo que estamos muy desprotegidos en este tema», aseguraba esta vecina.