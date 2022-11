Gracias al diario Levante-EMV (19/10/2022) nos enteramos de que el Ayuntamiento de Sagunto ha sacado a licitación por algo más de 870.000 euros, los «trabajos de mejora ambiental del cauce del río Palancia a su paso por el núcleo histórico». Un tramo de unos 3 km, entre Pedres Blaves (calle Gilet) y el puente de la N-340, con un ancho medio de 100 metros. Del resto del río, hasta su desembocadura, seguimos sin noticias.

Pese a las impresionantes lluvias de la pasada primavera, que ocasionaron serias inundaciones en los paseos marítimos de Sagunto y Canet d’En Berenguer, con riesgo para las personas y sus pertenencias, y que pusieron en evidencia que el diseño del llamado «Sendero azul» fue un tremendo error, al actuar a modo de represa que impide el normal fluir de las aguas hacia el mar; pese a ello, seguimos esperando actuaciones urgentes de los Ayuntamientos, del Ministerio de Transición Energética (Costas) o de la CHJ, que palien los efectos que próximas lluvias torrenciales puedan ocasionar. Se argumentará que el proyecto que ahora se licita era irrenunciable, que de aplazarlo se habría perdido una oportunidad de inversión en la ciudad, etc., pero hay que recordar que las inundaciones en la avenida del Mediterráneo no son nuevas, que ya vienen de antiguo; y hasta ahora, poco o nada hemos hecho para paliar, sino evitar, sus efectos destructivos. Si ese proyecto es un reflejo de la escala de prioridades que maneja el gobierno saguntino, pues «apaga y vámonos». La seguridad de las personas y las cosas no parece ser la primera prioridad.

Volviendo a la obra ahora licitada, se manifiesta que esos 3 km. que se pretenden mejorar tienen un «gran potencial» como «lugar propicio y polo de atracción para actividades recreativas y de ocupación del tiempo libre». Sin duda, pero con un atenuante de mucho calibre que no conviene minusvalorar: cuando el río llegue a Sagunto con crecidas como las de la pasada primavera, todo lo actuado que no respete las dinámicas fluviales será arrasado presumiblemente por las aguas. Entonces, ¿volveremos a reponer y restaurar los destrozos ocasionados? ¿Y así cada vez que eso ocurra?

También se habla de reforzar el lecho del cauce con « escolleras de hormigón», para prevenir los efectos de las avenidas y mejorar la capacidad de desagüe. ¡Cuidado con las escolleras! Pueden provocar que en el cauce tomen más fuerza las aguas y, en consecuencia, se produzca una mayor erosión. Y si se opta por esa manera artificial de canalizar el río, podría sustituirse el hormigón por «fibrotextiles» (prensados de raíces); materiales naturales que ofrecen las mismas cualidades técnicas que el hormigón pero respetan el ecosistema (se trata de técnicas que ya utilizaban los romanos).

El proyecto licitado se dice que es «continuidad del que se realizó aguas abajo hacia la desembocadura». Así es, hace ya algo más de 10 años que la CHJ llevó a cabo unas obras de «Acondicionamiento ambiental del río Palancia», desde la N-340 (avda País Valencià) hasta 300 metros aguas abajo del puente de San José; obras que la Corporación municipal saguntina, en pleno celebrado el 04/09/2018, se comprometió a mantener y conservar; compromiso que ha venido incumpliendo desde entonces y, a día de hoy, todo ese tramo del río está necesitado de una nueva intervención. En este caso, una vez recepcionadas las obras, ¿vamos a crear en los presupuestos de 2023 una partida denominada «Mantenimiento y conservación del río Palancia», dotándola debidamente o vamos a esperar que otros lo hagan por nosotros?

Y puestos a ser ambiciosos, y dado que el proyecto está cofinanciado en un 50% por el F.E.D.E.R. (fondos europeos), muy bien se podía haber incluido en el proyecto ahora contratado todo el tramo del río Palancia hasta su desembocadura, muy necesitado también de una estrategia inteligente de renaturalización. Si el cambio climático va a suponer -irremediablemente- un cambio en los procesos de planificación económica, territorial, hidrológica y de las emergencias, ya estamos tardando en ponernos las pilas.