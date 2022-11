La Unión Musical Porteña ofrece el tradicional concierto de Santa Cecilia, patrona de la música, este sábado, 19 de noviembre, en el Teatro de Begoña de Port de Sagunt a las 19.30 h.

Para la ocasión, el programa estará interpretado por las diferentes agrupaciones que componen la UMP: el coro infantil, la coral, el coro infantil y coral conjuntamente, la banda juvenil y la banda sinfónica.

En primer lugar, actuará el coro infantil, que interpretará The kicking Kangaroo, de Carlota Ferrari, y Dona Nobis Pacem, de un autor anónimo. Seguidamente la coral interpretará Down by the Riverside, de Negrito Spirituals, y Yesterday, de The Beatles. Para finalizar con la parte coral ambas agrupaciones, el coro infantil y la coral, interpretarán conjuntamente Veo en Ti la Luz, de Alan Menken. La dirección de las dos agrupaciones la lleva Leana Ramírez.

El concierto continuará con la banda juvenil de la UMP, dirigidas por Raúl Domenech, con las obras African Noel, con arreglos de Johnie Vinson, Ghost Host, de John Bow, Uskudar, de Robert W. Smith, Beliver de Imagine Dragons, Sway, con arreglos de Johnie Vinson, e Indiana Jones, de John Williams.

Finalmente, la banda sinfónica interpretará el pasodoble Ateneo Musical, de Mariano Puig, Katiuska, de Pablo Sorozábal, y The Witch and the Saint, de Steven Reineke. El director de esta agrupación es Jorge Vivas.

La entrada al concierto es gratuita y libre hasta completar el aforo de la sala.