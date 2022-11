El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, recibió recientemente a la investigadora en Biología Química, Soraya Learte Aymamí para reconocer públicamente los logros de la saguntina en este campo, que han incluido el título a Mejor tesis doctoral de España en Biología Química y mención de honor 2022 IUPAC-Solvay International Award for Young Chemists.

Además en 2021, fue catalogada como una de las tres mejores tesis de química españolas en los Premios de investigación Lilly/RSEQ 2021 para estudiantes de doctorado.

Learte agradeció al ayuntamiento el gesto y destacó «la importancia de estos reconocimientos para dar visibilidad a la ciencia y a la investigación en este país, ya que aún es bastante precaria y tenemos muchas fugas de cerebros hacia otros países y tenemos que seguir por el camino que ahora se está comenzando, de invertir más en ciencia y en investigación. En mi caso concreto, en la mujer en la ciencia, que muchas veces no es muy visible y creo que es muy importante para las nuevas generaciones tener referentes también de mujeres científicas».

En este sentido, el alcalde indicó que «Soraya es una mujer valiente, que estoy seguro de que ha tenido que superar muchos obstáculos e incluso condescendencia de determinadas personas por el hecho de ser mujer y esto merece un extra de reconocimiento. Por lo que ha tenido que superar ella para llegar a estas altas cotas dentro de lo que es el mundo científico, pero también por lo que supone de ejemplo».

Actualmente, Soraya Learte es investigadora contratada en el Centro de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CIQUS) de la Universidad de Santiago de Compostela, la misma universidad que la ha visto evolucionar y progresar en este campo, ya que es doctora por esta misma universidad con la tesis Metallopeptides and metalloproteins in chemical biology from DNA binding to intracellular catalysis (2021), dirigida por el doctor José Luis Mascareñas Cid.

Hasta la fecha, ha publicado ocho artículos de investigación y ha registrado dos patentes.

.