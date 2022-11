Ocurre a veces que aferrarse a un pensamiento único conlleva a confundir el significado mismo del propio mensaje. Los cazadores no estamos en contra -como algunos pretenden hacer ver-, de la conocida como ley de bienestar animal, ni queremos que se excluya a nuestros perros, sólo reclamamos que se reconozcan las tareas o funciones específicas que realizan algunos animales, al menos durante el ejercicio de esa actividad.

Aclarado este punto, es fácil comprender que todos los perros no pueden ser considerados mascotas porque no lo son. No es lo mismo un perro de pastoreo, un perro de caza, un perro policía, o un perro-guía, que un chiguagua, por poner un ejemplo. Sobre este punto precisamente, el pleno de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Sagunt acordó hace unas semanas instar al Consell a que se reconozcan y tengan en cuenta esas funciones de determinados animales. Una propuesta que desde el Club de Cazadores de Sagunto agradecemos a todos los partidos que la apoyaron, conscientes de la problemática de la fauna silvestre en nuestra Comarca, en la que también se aprobó un punto muy necesario que decía “garantizando, en cualquier caso, su bienestar animal”.

Haciendo un repaso de los últimos acontecimientos, desde que se conoció que los partidos del Botànic habían presentado una serie de enmiendas al proyecto de Ley de Protección, Bienestar y Tenencia Responsable de Animales de Compañía autonómica, actualmente en trámite parlamentario, y que de ser aprobadas imposibilitan la actividad cinegética, la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, la entidad que nos representa, ha venido trabajando a nivel técnico y jurídico con todos los partidos políticos y entidades afectadas para que la norma vuelva a alcanzar el consenso perdido con las enmiendas.

Leer que entidades animalistas tachen a todo un colectivo de ser los causantes de abandonos y maltratos y que no cuidamos bien de nuestros perros, nos hace pensar que pueda haber intereses mayores que el propio bienestar animal. Declaraciones propias del fanatismo y de ideologías animalistas que persiguen acabar con la caza.

Tanto se modificaría el texto que la Federación de Caza, junto a los principales sindicatos agrarios como son AVA-ASAJA y La Unió, han mostrado su preocupación por las consecuencias que tendrían para el ejercicio de su actividad en la Comunidad Valenciana. Desde hace años, los agricultores de Sagunto sufren daños irreparables en las zonas de cultivo, causadas por conejos o jabalíes que arrasan sus cosechas. Pero también hemos visto cómo cada vez es más habitual que estos animales crucen carreteras y paseen por zonas urbanas. ¿Acaso la caza no es la herramienta más eficaz que existe para paliar la situación?

Esperemos que se pueda retomar el sentido común, la norma vuelva a la esencia con la que se gestó y se permita el ejercicio de la actividad cinegética, tan necesaria en nuestra comarca. Y el consenso, sin fanatismo, se consigue.