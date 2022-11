Las reacciones a la noticia publicada por Levante-EMV sobre el interés por solo dos de los 33 inmuebles subastados por el Ayuntamiento de Sagunt, que cubren menos de 17.000 euros de los más de 6 millones que el tripartito había presupuestado recaudar, no se han hecho esperar. "Es un nuevo descalabro en el tercer intento de vender suelo municipal a la baja por parte del gobierno de Darío Moreno", apunta el portavoz del PP, Sergio Muniesa, en referencia a que 23 de estos bienes salieron a la venta por tercera ocasión en los últimos meses, sin que la rebaja del 30 % en el precio haya tenido los efectos deseados.

Pero más allá del "fiasco" en estos intentos de "hacer caja" con la subasta de patrimonio, el edil señala que "el verdadero fracaso es el mal diseño de las cuentas" que provoca que, "cuando encaramos la recta final del ejercicio, haya más de 6 millones de inversiones sin la financiación necesaria. Intolerable". Insolvencia, insostenibilidad financiera, incapacidad o paralización son otros conceptos que Muniesa utiliza para describir la situación, que no se puede esconder "ni con el anuncio de la implantación de la gigafactoría" de Volkswagen.

Otra consecuencia de las reiteradas subastas con descuentos es que, "por culpa de la huida hacia adelante de un gobierno sin brújula, en cinco meses se ha depreciado en más de 2 millones de euros el valor del suelo municipal. La izquierda defensora de lo público. Un despropósito". Y, mientras, "los barrios están abandonados y los vecinos no tienen soluciones a sus principales problemas, como la reparación de los baches, la falta de limpieza o lo parques abandonados", añade el exalcalde de Sagunt.

El portavoz popular insiste en que "el problema no es que no puedan vender suelo público, es que han colapsado las inversiones municipales por mantener unas políticas económicas erráticas. Les pedimos que se apretaran el cinturón, pero no nos hicieron caso y las consecuencias están aquí".