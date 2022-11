La Muntanya del Castell de Sagunt és el paisatge històric que millor i més genuïnament representa la ciutat de Sagunt, és el conjunt patrimonial més extens i ric del País Valencià, i és el jaciment històric més antic i excepcional dels períodes ibèric i romà de l’Estat, per no allargar-nos en la significació de les restes musulmanes, hebrees, cristianes medievals, modernes i contemporànies.

Tota la muntanya del Castell ha estat una pedrera i bèrica que ha proporcionat la pedra per construir els murs de les cases de la ciutat del Castell i del Grau Vell en l’antiguitat (però també en períodes concrets fins l’actualitat), i també pedestals d’estàtues, sòcols, cornisses, tambors de columnes, bases i capitells... De la pedrera es conserven les zones extractives, les andanes per les quals s’arrossegaven els carreus i alguns dels carreus desaprofitats. La pedrera ibèrica, a banda de protegir el Castell, ordenava els tres accessos al Castell (nord, est i oest) amb murs ciclopis i protegits per torrasses. Tot això conforma un paisatge bèl·lic excepcional.

Aprofitant l’accés nord al Castell (pujada actual) es van contruir cinc torres de base ibèrica sobre pòdiums paral·lelipípeds que mitjançant catapultes evitaven l’aproximitat de l’enemic; es va construir la necròpolis ibèrica de la qual es conserva en gran part sota els contraforts del fòrum senatorial i la cripta en el cantó nord-oest del fòrum dissenyat a la fi del segle iii aC per Publi Corneli Escipió l’Africà; en el segle I es va construir el Teatre Romà; des de la cristianització de l’Imperi es va assentar la Jueria sota el Teatre i amb els segles es formà la necròpoli jueva més gran d’Europa (4 ha); en el segle xvii es va llavar la necròpolis jueva amb la construcció del Calvari Barroc que anava des de la Sant a l’ermita de la Magdalena; i en 1854 s’inaugurà el Calvari Noucentista que podem admirar.

El Castell de Sagunt en època ibèrica fou l’Arse, el qual conserva restes del murs en tot el perímetre que conformen les cinc places. Conserva el lloc de les tres portes, els bastions de defensa de la porta principal (nord) torres, muralles i muralles divisòries, dos fòums amb temples, diversos llocs on han aflorat mosaics, restes d’habitacions, cisternes (primitives, ibèriques, de transició i romanes), casernes… El fòrum senatorial conserva la cimentació del temple a la coronació d’Apol·lo, la Cúria, la Basílica, les Tabernae, la gran cisterna, les presons, el gimnàs…

La muntanya del Castell (Arse) i el territori que gestionava des de l’Udiba al Túria ha proporcionat notables estructures arquitectòniques de les èpoques esmentades, conjunts de documents epigràfics redactats en iber i llatí que serien l’orgull de les capitals més importants de l’Estat, una completa col·lecció de monedes encunyades durant el període ibèric (s. iv aC fins a l’Imperi Romà) estudiada per Pere Pau Ripollés, i multitud d’objectes d’ús domèstic de ceràmica, instrumental de ferro, ornamentals... La seua història ha estat recollida per nombrosos clàssics: Polibi,Tit Livi, Sili Itàlic, Apià… i per historiadors i poetes de totes les èpoques.

Malgrat tot això, la muntanya del Castell ha estat menystinguda per polítics de les adminnistracions: local, autonòmica i estatal. La importància i significació de Sagunt ha estat frivolitzada i obviada. La desídia dels locals ha estat tan gran i els de fora ens han promés i mentit tantes vegades que desconfiem dels polítics i acadèmics. Sagunt ha estat maltractada per les administracions des de la Guerra del Francés per referir-nos a un moment clau en què l’exèrcit espanyol va destruir les parts altes del Teatre Romà, la Universitat no l’ha estudiat amb temps i estima (llevat d’algunes iniciatives puntuals), l’Ajuntament no ha fet seu el Castell i el patrimoni de la ciutat com evidencia que no haja recuperat l’àgora occidental amb el temple de Diana, l’àgora oriental, les portes de la ciutat, les torres de Ferrissa i de l’Hospital, el circ, la palestra, la plaça Major (visigòtica), els banys àrabs... ni l’església de Santa Maria. És urgent que la gestió de la muntanya del Castell passe a l’Ajuntament, que es forme un equip d’assessors i que es destinen fons a un dels patrimonis històrics més importants de l’Estat.