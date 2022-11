El CD Acero cae en el Fornás contra el Castellón B

El CD Acero no ‘pasa por su mejor momento’ según Victor Cervelló, director deportivo rojiblanco, y cayó derrotado el sábado frente al colista que llegó al Fornás con cero victorias en su casillero particular. Un gol en propia puerta en la primera parte condenó a los porteños a perder en su casa en un partido para olvidar. Pese a la derrota, los del CD Acero siguen en zona de play off de ascenso, concretamente quintos con 15 puntos y ‘con confianza de que llegaran los goles y las victorias’. El Castellón salió al césped del Fornás con la intención de lograr la primera victoria de la temporada. En el primer tiempo lograron encerrar al Acero en su área y así llego el gol en propia puerta de los de Puerto de Sagunto. Tras encajar el gol, los locales intentaron reponerse, pero no fue posible y se fueron perdiendo al descanso.

Tras el paso por vestuarios, intentó lograr la igualada el Acero pero no fue capaz de lograrlo ya que arrastra desde varias jornadas, problemas para marcar tal y como cuenta el director deportivo del equipo del Fornás, Victor Cervelló: ’El equipo hizo uno de los peores partidos del año, nos está perjudicando que no estamos encontrando portería rival, y pese a que no nos hacen casi ocasiones, a la mínima nos hacen gol. Creemos y esperamos que sea solo una racha, el vestuario está unido, tenemos muy buenos jugadores, el cuerpo técnico está convencido de que esto lo vamos a sacar sí o sí’ ‘Ellos se encontraron con un gol a favor pasado el minuto 10 que nos lo metimos nosotros en propia portería con un rebote involuntario. A partir de ahí ellos supieron jugar mejor que nosotros que estuvimos imprecisos y no conseguimos generar las suficientes ocasiones como para marcar gol. Si que es verdad que tuvimos un larguero, pero exceptuando eso no tuvimos muchas más ocasiones para poder empatar o ganar el choque’, añade Cervelló con respecto al choque.