Las deficientes instalaciones del Fútbol base Sagunt se llevarán al pleno municipal de este jueves. El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Sagunt, Alejandro Vila, ha denunciado el mal estado en el que se encuentran los campos de Xulla.

El club, que cuenta con 21 equipos y más de 300 futbolistas y la nueva creación de un equipo femenino, tiene "unos vestuarios viejos con grietas en paredes y techo. El césped esta impracticable. Los focos tienen averías constantes y tardan meses en repararse. Las porterías de futbol les faltan ruedas para poder moverlas y una está rota en la escuadra superior. Las redes están rotasy no tienen recambio. Además de que las fuentes del exterior se encuentran sin agua", denunciaba.

Por otro lado, el edil denuncia la reducción en la subvención anual percibida por el ayuntamiento «Teniendo más socios y creando un equipo femenino no entiendo cómo le reducen la subvención cuando luego al equipo de gobierno se les llena la boca con el feminismo. ¿De esta manera es como luchan por la igualdad de la mujer?», añadía.

Ante esta coyuntura, Vila pedirá en la sesión la instalación de "un porchado en las gradas para poder refugiarse del sol y la lluvia durante los entrenamientos y partidos. Una continua fumigación en los alrededores del campo debido a la gran proliferación de mosquitos que suele haber en los aledaños. Un acondicionamiento correcto y adecuado del campo de fútbol contiguo debido a que con el incremento de socios, las instalaciones se les quedan pequeñas para poder entrenar". Solicitudes que son "necesarias para que nuestros hijos puedan practicar deporte de una manera adecuada. Solicitudes que en su gran mayoría no tienen una gran repercusión económica para un ayuntamiento con un presupuesto de 93 millones de euros. Pero claro, la izquierda prefiere destinar el dinero en charlas de la memoria histórica, en ayudar en plantar chufa en Burkina Faso y un gran etc de cosas que no mejoran en nada la calidad de nuestros ciudadanos", lamentaba.

Desde VOX "les indicamos que tengan presente las reivindicaciones del FB Sagunto, al igual que el parque de calistenia que se comprometieron hacer en la playa, el centro de especialización y tecnificación deportiva, la segunda fase del proyecto del Biensa, mejorar las condiciones del Rugby y un gran número de demandas de clubs deportivos con muchas carencias, las cuales iremos denunciando poco a poco conforme vayamos teniendo reuniones con los mismos", terminaba Vila.