El Atlético Saguntino no pudo sacar nada de su desplazamiento a Zaragoza tras perder contra el Deportivo Aragón (1-0). Un gol solitario de córner dio la victoria a los locales y dejan a los saguntinos en novena posición con 15 puntos.

La primera parte arrancó con un conjunto local que puso en aprietos al guardameta rojillo Marcos Lavín con sus acercamientos de cara a puerta. Los de Zaragoza intentaron dominar el esférico pero se encontraron a un Saguntino bien plantado en el césped. Antes de marcharse a los vestuarios, Nacho Ramón tuvo la más clara del primer tiempo por parte de los rojillos y casi encajan los saguntinos, salvados de nuevo por Lavín.

Al poco de la reanudación del encuentro, en el 51', se adelantó el Deportivo Aragón con un gol tras un saque de esquina de Saturday. A partir de ahí, y con los cambios introducidos por Gerard Albadalejo, el Atlético Saguntino se volcó en ataque en busca de un gol que, al menos, le diese el empate. En el 68', Escudero tuvo una muy clara ocasión después de un saque de esquina. César Díaz, en el 81’, también creó peligro en el área del Zaragoza. A la contra pudo sentenciar el partido el Deportivo Aragón, pero Marcos Lavín mantuvo su sensacional actuación para mantener vivos a los rojillos. La última clara para el conjunto saguntino fue en el 86' para Gonzalo.

Tras el choque, el entrenador rojillo, Gerard Albadalejo manifestó que: ‘Una derrota en un partido en el que creo que no estuvimos tan bien como otras semanas, pero tampoco creo que hiciéramos un gran partido como para perder. Cometimos un error imperdonable, encajar un gol a balón parado y eso penaliza mucho en estas categorías que se deciden por un solo gol. Nos vamos con sensación amarga porque es el tercer partido que perdemos esta temporada y hacerlo de esta manera te deja mal sabor y hace daño’

Los saguntinos pagaron caro un error en una jugada a balón parado de los locales, pero no se mermaron e intentaron la igualada hasta el final tal y como argumenta el mister rojillo: ’Nos faltó no cometer ese error a balón parado defensivo y quizá dar un pasito más en ataque, a pesar de que después de su gol tuvimos las suficientes ocasiones como para marcar. Un remate de Escudero, otra de Gonzalo… Pudimos empatar, pero no se dio. Toca empezar de cero y ponerse a trabajar porque en esta liga no te puedes relajar ni detener’.