El exalcalde de Albalat dels Tarongers, Filibert Prats (PP), quien acude a misa casi a diario, ha solicitado al Vicario Episcopal que «le quite al cura la potestad de dar sermones». Según Prats, «él antepone sus ideas al evangelio y eso no puede ser. Él no predica el evangelio, lo que hace es dar un mitin y para eso, que se vaya a la plaza de toros de València». El exmandatario revelaba que «no vuelvo a misa hasta que no se disculpe y cambie su actitud», aspecto que lamentaba, ya que «es muy triste que yo no pueda escuchar la palabra de Dios en mi pueblo y tenga que irme a hacerlo a otro».