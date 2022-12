"Tenemos que dar el punto por muy bueno"

El Atlético Saguntino se dejó un punto en casa (0-0) en la visita del colista, el CD Ebro, que fue mejor. De hecho, los rojillos salvaron un punto, que no dejó nada contento a su entrenador, Gerard Albadalejo. "Fue el peor partido en lo que llevamos de temporada. Toca hacer borrón y cuenta nueva para empezar a preparar el encuentro de la próxima jornada".

Los visitantes tuvieron la primera ocasión para ponerse por delante en el electrónico en el minuto 1, pero el colegiado anuló el gol. A la media hora volvieron a poner en aprietos a Marcos Lavín, quien fue el mejor de los locales. Antes del descanso, Acevedo y Nacho Ramón tuvieron la oportunidad de adelantar a su equipo. Tras el paso por vestuarios, los locales dieron un paso más y tanto César Díaz como Kike Torrent pudieron hacer que los saguntinos se adelantaran. Lavín volvió a salvar a los rojillos y al final el encuentro terminó en unas tablas que permiten al Atlético Saguntino seguir invicto en su feudo.

Albadalejo cree que "es un hecho que el Ebro fue mejor que nosotros y haber sumado un punto lo tenemos que dar por muy bueno, porque no merecimos ninguno. Es verdad que otras veces ha sido al contrario y nos hemos tenemos que conformar con el empate. Esta vez no ha sido así y hay que decirlo, no hay que esconderse".

El técnico del conjunto romano añade que "creo que fue un mal día, nos salió prácticamente todo mal y si no fue por el trabajo del portero habríamos perdido y con merecimiento. Queríamos ganar este partido y no porque fuera el colista sino porque jugábamos en casa. Creo y ya lo dije que el Ebro está el último circunstancialmente, que al final de la temporada dudo mucho que esté en esa posición. Hicieron muy buen partido, lo trabajaron bien y se llevaron un punto por suerte para nosotros. Queríamos la victoria no se ha dado y considero que no hay que darle más vueltas".