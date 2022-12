El Partido Popular ha lamentado la inauguración de un "contenedor cultural sin contenido" después de 8 años de espera en referencia a la apertura de la antigua nave-almacén de efectos y repuestos que albergará el futuro museo industrial. "Durante todo este tiempo podrían haber trabajado en paralelo la finalización de la obra de la nave como museo y su contenido con la puesta en valor de los fondos y archivo industrial para su musealización", criticaba el portavoz del grupo municipal del PP , Sergio Muniesa quien recordaba que ese fondo de archivo industrial lleva años en una nave, amontonado y que se ha perdido todo este tiempo en avanzar en su documentación y clasificación. "Ahora después de 8 años vuelven a anunciarlo, es decepcionante·.

Para el portavoz "han perdido un tiempo esencial para la recuperación de los fondos que han de conformar este museo y ahora, después de 8 años de gobierno y a 6 meses de las elecciones, corren por inaugurar un museo sin contenido", lo que a juicio de su grupo es "una muestra de la dejadez e incapacidad del tripartito por la recuperación de nuestro patrimonio industrial ".

Según Muniesa, se han dado mucha prisa en hacer una jornada de puertas abiertas para vender la nave como contenedor cultural en vez de museo, y mientras esta se inauguraba se anunciaba, de nuevo, la inminente licitación del proyecto museístico, criticaban. "Con este tripartito la ejecución de todo es inminente, pero luego, la realidad, pone otro anuncio más en la lista del olvido y de su incapacidad". "El peligro de estos anuncios del alcalde y su tripartito es que pasa el tiempo y no se hacen realidad. Esperemos que éste no se convierta una vez más en un espejismo y la nave acabe por convertirse de forma permanente en un mero contenedor y se pierda nuevamente otra oportunidad de recuperar el patrimonio industrial", insistía

Para el PP, "el problema no es solo que el museo, hoy no es un museo, es tener abandonado todo el patrimonio. Es año tras año, volver a anunciar lo mismo que anunciaban el año pasado". A este respecto ponía varios ejemplos: "después de casi dos legislaturas, tenemos una gerencia, que solo dio nombre a su pacto y que sufre año tras año el ninguneo de los presupuestos o una Nau que ya no aguanta más anuncios sobre el inicio de las obras, y sigamos con un horno alto sin finalizar, cerrado al público y en el que la dejadez y la desidia ha quedado demostrada al caducar el expediente de su declaración como BIC, y por eso corren para vender un museo industrial que se anuncia como contenedor. Esa es la realidad del patrimonio industrial de nuestra ciudad. Una afrenta en toda regla a nuestra identidad".

Muniesa también ha arremetido contra la gestión realizada de este tripartito con la fundación de patrimono industrial: "De que sirve asumir la fundación industrial si el alcalde no hace ni por reponer al gerente, que renunció hace más de dos años y si en todo este tiempo han sido incapaces de poner en valor el fondo museístico industrial. Esto es algo que solo tiene un responsable: Darío Moreno y el tripartito".