El espectáculo musical Jazz & Christmas llevará al Auditorio Joaquín Rodrigo de Sagunt el espíritu navideño. Se trata de un concierto con voz y piano para todos los públicos, que empezará a las 19 h, y tendrá una duración aproximada de 90 minutos.

Una vez más, la cantante saguntina Lourdes Trujillo vuelve a presentar un repertorio jazzístico pero esta vez relacionado con la Navidad. Canciones como Rockin around the Christmas Tree o Jingle Bells Rock sonarán en este concierto tan especial que la intérprete ha preparado junto al pianista de Los Ángeles, Jason Faust. Un repertorio íntimo de piano y voz en el cual los dos músicos/músicos nos transportarán en un viaje por el universo de la música americana y también harán vibrar nuestros sentimientos y emociones a través de canciones como When You Wish Upon a Star o Beauty and the Beast.

Jazz & Christmas forma parte de la programación del departamento de Cultura del Ayuntamiento de Sagunt. El precio de las entradas para acceder al espectáculo es de 7 euros, y se pueden adquirir en el siguiente enlace: https://www.servientradas.com/espectaculo/AYUNTAMIENTO_DE_SAGUNTO/2/jazz-and-christmas-lourdes-trujillo-and-jason-faust.html