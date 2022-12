El vecino de Gilet, Jorge Peris ( The Kenyan Urban Way), se ha proclamado campeón del circuito de carreras populares de València en categoría absoluta, "un premio a la regularidad", dice, que le ha llegado después de 11 años de participaciones. Las circunstancias personales, como la "mayor tranquilidad, tener más tiempo para entrenar y quizá la experiencia", han sido la clave de este triunfo que "para nada me esperaba, pero sí tengo que decir que era la competición que más ilusión me hacía", declara a Levante-EMV.

Después de siete años entrenado con la conocida Raquel Landín, ganadora de la categoría femenina, y "mucho sacrificio y esfuerzo", Peris ha conseguido este hito a sus 44 años, lo que le motiva a seguir corriendo en próximas ediciones. "Esto ha supuesto un mantenimiento constante y una ausencia de lesiones, que también han sido determinantes", añade. El corredor ha sido el más regular de todo el circuito, lo que le ha llevado a lo más alto del podio, sin haber cruzado primero la línea de meta en ninguna de las carreras. Sin embrago, sus buenas marcas se han mantenido prueba tras prueba, lo que también le ha llevado a la segunda posición del circuito con su equipo, solo por detrás del Redolat Team. El circuito de carreras populares de València, que cumplió su 17ª edición, lo compusieron nueve carreras, tras la suspensión de una de ellas. La participación rondó una media de 2.800 corredores por prueba. Además de correr este circuito, Peris ha quedado en tercera posición en el campeonato de España Máster de atletismo y cuarto en el autonómico absoluto en pista cubierta donde realizó su mejor marca personal en los 3.000 metros, con 8 minutos y 40 segundos. "Para mi edad y en esta competición -añade el giletano-, no está nada mal".