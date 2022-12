El deporte le hizo encontrar su camino. Y ahora, Amparo Folch quiere ayudar a niñas y a adolescentes a que tracen su propio rumbo. Esta profesora, entrenadora personal y coach afincada en Massalfassar y profesora de educación física en Sagunt ha ganado el premio "Supera Salud Mental" de Iberdrola por su proyecto "Entrena tus alas", en el que trabaja con jóvenes con patologías de salud mental a través del deporte.

Para ella, este galardón ha sido un regalo pues, a partir de ahora, podrá desarrollar el proyecto integral de atención deportiva-terapéutica en institutos, ayuntamientos y centros de salud de l'Horta Nord. "Lo más difícil es conseguir fondos, subvenciones para poder llevar a cabo esta iniciativa e Iberdrola ha hecho lo más grande", explica a Levante-EMV. Ahora, con 50.000 euros del premio, puede empezar a poner negro sobre blanco cuáles serán los pasos a seguir.

Pero no empieza de una idea. Folch realizó el año pasado una primera experiencia en Castelló. "Soy profesora interina de educación física y paso por distintos centros", apunta. El año pasado estaba en la unidad educativa terapéutica de Castelló. "Ahí acuden niños y niñas con patologías de salud mental".

Son menores que no pueden acudir al instituto por su tratamiento pero tampoco están internos en el hospital. Fue en ese contexto, cuando Amparo Folch empezó a implementar entrenamientos adaptados. "A veces algún alumno no participaba porque su estado emocional no se lo permitía pero ha sido una experiencia muy motivante".

"En el cuerpo se reflejan las emociones"

La actividad se basaba en entrenamientos funcionales y dinámicas grupales "donde se resolvían conflictos, frustraciones y daba agilidad mental". "Muchos de ellos, con la medicación piensan más despacio y el deporte te da velocidad de reacción. La actividad física te da claridad mental", sentencia Folch.

La entrenadora ha comprobado durante su trayectoria y especialmente en una primera experiencia que "conocer tu cuerpo es importante pues en el se reflejan las emociones. Si sabes moverlo, aumenta la autoestima, te ves, te reconoces, te valoras y eso es salud mental".

"Conocer tu cuerpo es importante pues en el se reflejan las emociones"

A partir de ahora y gracias al premio, Amparo Folch dará inicio al proyecto en el gabinete de orientación del instituto donde trabaja. De ahí, explica, irá al centro de salud de Massalfassar y poco a poco implementará nuevas formas de tratamiento terapéutico a través del deporte.

Preguntada sobre si es más un trabajo de orientación o de educación física, Amparo Folch es contundente: "Es un trabajo multidisciplinar de salud. No se puede separar, porque el concepto es el bienestar. Ahora se ha abierto una ventana de oportunidad para intercambiar lo que yo sé, con lo que las jóvenes necesitan". Un camino deportivo que, ahora sí, ya puede comenzar.