El avance del proyecto de Volkswagen para instalar una gigafactoría de baterías y una planta solar en Sagunt evidencian "la descoordinación injustificable" entre los gobiernos de la Generalitat y el ayuntamiento, según lamenta el portavoz municipal del PP, Sergio Muniesa. "No son admisibles más sobresaltos", añade el popular, quien señala a PSPV, Compromís y EU/Podemos de generar una situación que "lejos de dar seguridad y tranquilidad" provoca "incertidumbres nada deseables".

El popular reconoce la "inquietud y preocupación" que generan las alegaciones aprobados por el tripartito contra la planta fotovoltaica asociada a la fábrica de Parc Sagunt II, que se aprobaron "con el oscurantismo de no haber ni consultado con el resto de grupos políticos". Esta postura en contra del proyecto "contrasta con las garantías de la Generalitat de que la planta solar estará en plazo".

Sobre las cuestiones de fondo, Muniesa desmonta el argumento de que la instalación de fotovoltaicas "no es imprescindible, cuando los fondos europeos están supeditados a que una parte del suministro eléctrico proceda de fuentes renovables. Para considerarse autoconsumo -añade el popular- debe estar a menos de 10 kilómetros. Si no lo sabían -en relación a los responsables municipales- mal, pero, si lo desconocían, todavía es peor por no haber trabajado de antemano con las otras administraciones para solucionarlo".

Trabajo y coordinación

Frente a esta inversión "estratégica y esencial", el PP de Sagunt señala que "no se pueden producir este tipo de desencuentros entre administraciones de un mismo color político. Antes de ponerse piedras en el camino entre PSOE, Compromis y EU, les exigimos que trabajen, hablen y se coordinen para disipar las dudas".