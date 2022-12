La Comisión Delegada de la Fundación Bancaja en Sagunt ofrecerá el próximo viernes 16 en la Iglesia del Salvador el tradicional concierto Retaule de Nadal, que este año cumple 50 años de historia de la mano del Orfeó Valencià, agrupación musical que celebra también este año su cincuenta aniversario.

El Orfeó Valencià, bajo la dirección de Josep Lluís Valldecabres, interpretará un programa con piezas que van del siglo XVI a la actualidad de autores como Michael Praetorius, Mateo Fletxa, Schubert, Grieg, Tchaikovsky, Edward Elgar, Emil Cossetto, John Rutter, Gustav Holst, Ola Gjeilo, Rafael Suárez, Mykola Leontovych, Jesús Ribera Faig y Matilde Salvador. El programa se cerrará con el tradicional Stille Nacht de Franz X. Gruber.

El concierto contará con acompañamiento instrumental de Jesús Debón al piano y Fernando Morales en la percusión, a los que se sumarán las voces de las sopranos Gema Rubio e Isabel M. Gracián.

El Orfeó Valencià nació en València en 1972 de la mano de Jesús Ribera Faig. Desde diciembre de 1986, su director es Josep Lluís Valldecabres. Ha colaborado con las principales orquestas valencianas y españolas, así como con The Academy of Saint Martin in the Fields, Orquesta de la Academia de Santa Cecília de Roma, etc. Ha actuado en escenarios de toda la geografía valenciana y española, así como en EEUU, Rusia, Canadá, Cuba, Polonia, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica, Austria, Hungría y Portugal. Su repertorio aborda la música y los compositores más representativos desde el Renacimiento hasta la actualidad, con especial presencia de los autores valencianos. Posee el máximo galardón del I Concurso de Coros Ciudad de Budapest, así como la distinción Institució Insigne de la Música Valenciana (Academia de la Música). Apadrina al Orfeó Valencià Infantil (OVI).

El concierto se celebrará el viernes 16 de diciembre a las 20h en la Iglesia del Salvador en Sagunt. El acceso es de entrada libre limitada al aforo.

Toda la información sobre el concierto se puede consultar en la web www.fundacionbancaja.es